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ロシュン・サウジリーグで行われた伝統のライバル、アル・ナスルとのクラシコで、アル・アハリが決めたゴールがアルゼンチン人主審ファクンド・テージョによって取り消され、判定を巡って大きな議論が巻き起こった。

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アル・ナスルは金曜日、伝統のライバルであるアル・アハリの本拠地に乗り込んだ 。舞台はジッダのアル・インマ・スタジアムで、ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分として行われた一戦だ。

試合開始から31分、アル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラルがアル・ナスルのゴールネットを揺らす。首都クラブの守護神であるブラジル人GKベントの飛び出しが判断ミスとなり、無人のゴール前でボールを受けたデミラルがヘディングで押し込んだ。

しかし、アルゼンチン人主審ファクンド・テージョは一度ゴールを認めた後にVARで映像を確認。アル・アハリのMFズィヤド・アル・ジュハニがベントを妨害したとして、最終的にゴールを取り消した。

この判定にアル・アハリを率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチは激怒。ゴールは正当だったと主張し、主審に詰め寄った。

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判定は審判の専門家の間でも議論を呼んでいる。ブラジル人GKへの妨害があったとしてアルゼンチン人主審の判断を支持する声がある一方、接触はごく自然なもので、ゴールは認められるべきだったとする見方もある。

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元エジプト人審判のムハンマド・カマル・リシャ氏は、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』に対し、「アル・アハリのゴールを取り消したクラシコの主審の判定は正しい」と語った。

続けて同氏は「アル・アハリのズィヤド・アル・ジュハニがアル・ナスルのGKベントの進路を塞ぎ、ボールへ向かう動きを妨げた」と説明している。

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一方、元サウジアラビア人審判のファハド・アル・ミルダシ氏はこの分析に異を唱え、接触はなかったとしてゴールは正当だったと強調した。

アル・ミルダシ氏は「MBC 1」の番組「ナディナ」の公式アカウントを通じて、「31分、アル・アハリのゴールを取り消したのは誤った判定だ」とコメント。

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さらに「アル・アハリのズィヤド・アル・ジュハニはアル・ナスルのGKベント・マテウスに対して何の反則も犯していない。主審を呼んだのはVARの誤った介入であり、本来ならゴールが認められるべきだった」と述べた。

後半も波乱は続き、その中心にいたのはまたしてもトルコ人DFメリフ・デミラルだった。試合開始から67分、デミラルがアル・アハリにPKをもたらしたのだ。

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ペナルティエリア内でクロスを受けたデミラルにアル・ナスルのFWアブドゥラー・アル・ハムダンが追いすがると、デミラルは倒れ込み、PKを要求した。

アルゼンチン人主審は当初、アル・アハリの選手たちの訴えを退けたが、その後VARでプレーを詳しく確認し、判定を覆してアル・アハリにPKを与えた。

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キッカーを務めたアル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーはその期待を裏切らなかった。力強いシュートをブラジル人GKベントの右側に突き刺し、ベントは届かず。71分、ジッダのクラブにとって2点目となるゴールが決まった。