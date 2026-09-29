ガルフカップサッカー連盟の競技委員会委員長ハーリド・アル・ムクリンが、火曜日夜に行われたオマーン代表とイラク代表の間の劇的な抽選の舞台裏を明かした。この抽選は、ガルフカップ「ハリージー27」の準決勝進出者を決めるために行われたものだ。

グループ1の最終戦で、オマーン代表はクウェートに3－1で勝利し、一方でイラクはサウジアラビアに2－0で敗れた。

オマーンとイラクが抽選に頼ることになったのは、オマーン対クウェートの試合である出来事が起こり、イラクの突破の条件が変わったためだ。選手のムサアブ・アル・シャクシがクウェートのゴールへの3点目を決めた際、ユニフォームを脱いで祝ったことでイエローカードを受け、これがイラクに再び希望をもたらした。

クーラフォーラム









このカードの後、オマーン代表とイラク代表は得点、勝ち点、フェアプレーの基準で並び、抽選が行われた末にオマーンが突破を勝ち取った。

抽選後、ハーリド・アル・ムクリンは「試合終了後にオマーンへ突破が伝えられた後で抽選を行ったのはなぜかと言う人もいるが」と問われ、これを否定してこう語った。「そのようなことは起こっていない。オマーンには伝えられていない。彼らが突破を喜んだのは彼ら自身のことだ。委員会は試合後に集まり、報告書を精査し、両国の代表者にカード数（それぞれ8枚）で並んでいることを確認した」。リヤーディーヤ紙のアカウントがX上で伝えた内容による。

さらにこう続けた。「突破の基準と規定は、大会開幕前から知られている。このケースでは抽選に頼るというものだ」。









抽選実施の透明性については、アル・カス・チャンネルにこう語った。「透明性の一環として、イラク代表とオマーン代表の代表者に、抽選に使われるボールを検めることを認めた。我々には隠すものが何もないからだ」。

また、こうも述べた。「これは歴史的な大会だ。なぜなら、このケースはガルフカップで初めて起こったものだからだ。しかし、すべては規定に沿って進んでいる」。









そして強調した。「大会開幕前から誰もが規定を知っている。世界ランキングは突破を決める際の採用基準ではない」。

イラク側の関係者による抽選への抗議については、こう語った。「私はその件については何も知らない」。









最後にこう締めくくった。「競技委員会はカードとは関係がない。この件は審判に属することだ。選手たちは、フェアプレーがサッカーにおいて重要な要素であることをより自覚すべきだ」と述べ、この件は以前にも他の大会で起こったことだと指摘した。