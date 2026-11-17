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モロッコ代表が、アフリカネイションズカップ2027本大会への出場権を正式に獲得した。火曜日の夜、ラバトのプリンス・ムーレイ・アブデラ・スタジアムで行われた予選第4節でニジェールと対戦し、1-0で貴重な勝利を収めた。モロッコはこれで好調を維持し、グループAで全勝をキープしている。

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モロッコの勝利を決めたのは、22分にアブデラ・ウアザネが挙げた唯一のゴールだった。ブラヒム・ディアスの見事なパスを生かしたウアザネの得点でホームチームが先制した。決して楽な試合ではなかった。ニジェールは同点を目指して反撃を試みたものの、最後までゴールネットを揺らすことはできなかった。

この勝利により、モロッコは本大会出場を正式に決めた。4連勝で勝ち点を12に伸ばしてグループA首位を独走しており、予選を2試合残して、本大会出場圏内の2位以内での予選終了を確定させた。

モロッコは予選初戦でガボンに2-0で勝利すると、続くレソト戦でも同じスコアで勝利した。その後ニジェールに5-1で大勝し、第4節では同じ相手に1-0で再び勝利して、完璧な成績を維持している。

一方、ニジェールにとっては予選3敗目となり、勝ち点は3のままとなった。ニジェールはレソトに勝利して予選をスタートさせたが、その後ガボン、そして前回対戦のモロッコに敗れ、今回再びモロッコに屈した。

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同じ節でガボンがレソトに1-2で敗れたことも、モロッコの勝利の価値をさらに高めた。ガボンの勝ち点は6のままで、グループ2位の座を巡る争いは続く。その一方で、モロッコは大陸王者を決める本大会への出場を正式に決めた。