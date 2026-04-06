動画：元バルセロナのDFがムバッピに挑む「俺のミスは1回、お前は10回だ」

フランスのサッカー界で大きな議論を呼んだ発言の中で、元バルセロナのDFサミュエル・ウムティティは、同胞でありレアル・マドリードのスター選手であるキリアン・エムバペが最近発した発言を強く否定した。

エムバペはアシュラフ・ハキミとの対談でこの話題に触れ、ディフェンダーのポジションはサッカーの中で最も簡単なポジションの一つだと主張した。彼は「チームはフォワードやディフェンダーがいなくても、さらにはゴールキーパーがいなくても勝つことはできるが、『強力なミッドフィールドがなければ、チームにバランスは生まれない』」と述べた。

ムバペが挙げた各ポジションの難易度について、ウムティティは、ピッチ上のディフェンダーの立場は、一部の人々が想像するような「簡単」とは程遠いものであると強調した。

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RMCの番組「L’After Foot」で、オムティティは次のように語った。「なぜ彼がそう言ったのか理解できない。キリアンもそれをよく知っているはずだ。この件について彼と話してみるつもりだ！」

そして、オメティは断固とした口調でこう反論した。「それはフォワードがよく言うことだ。ディフェンスでは全く事情が異なる。ミスを一つ犯せば即座に代償を払わされる。だから、必ずしも簡単なポジションだとは言えない」。

2018年ワールドカップでエムバペと共に優勝した元バルセロナおよびフランス代表のディフェンダーは、さらにこう付け加えた。「3バックでプレーすれば確かに安心感は増すが、結局のところディフェンダーであることに変わりはない。1対1の対決に負ければ、フォワードがそのままゴールに向かって走り出し、試合が終わってしまう可能性があることは分かっている」。

ウムティティは、ディフェンダーがフォワードに比べて走る距離は短いと認めつつも、このポジションの精神面やメンタル面の厳しさを強調し、次のように説明した。「ディフェンダーとして試合を終えると、頭痛がする。なぜなら、10回ミスをしても大した影響がないフォワードよりも、はるかに集中力を維持しなければならないからだ」。

そして、オムティティはすべてのポジションを尊重するよう呼びかけ、次のように締めくくった。「あるポジションが他のポジションより簡単だと言うべきではないと思う。すべてのポジションが非常に重要だからだ。」