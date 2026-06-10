動画：「僕を覚えてる？」…元チームメイトの息子と再会し、驚きの表情を見せるメッシ

アルゼンチン代表のリオネル・メッシがアイスランドとの親善試合後に話題に。試合終了のホイッスル後、相手選手と会話中に見せた驚きの表情がSNSで拡散された。

アルゼンチン代表は2026年W杯に向けた最後の親善試合でアイスランドを3－0で下した。

試合後、アイスランドの若手FWダニエル・グドジョンセンがメッシに近づき、短く会話した。その際、アルゼンチン主将が驚いた表情を見せたため、ファンは興味をそそられた。

後に報じられたところによると、グドムンドソンはこのときメッシに、自身が元アイスランド代表FWエイドゥル・グドムンドソン（バルセロナ時代のチームメイト）の息子であることを明かしたという。

父のグドヨンセンは2006～2009年バルセロナでプレーし、メッシが台頭した時期と重なる。08-09シーズンはグアルディオラ率いる三冠達成メンバーでもあった。

試合後、メッシは「彼が誰かを尋ねてきたので驚いた。幼少期に会ったことは覚えていなかった」と語った。

スペイン紙『AS』によると、メッシはこう続けた。「その後、彼がグドムンドソンの息子だと分かった。幼かった彼を覚えていなかったが、父に連れられてバルサの練習を見に来たことは覚えている」。

報道によると、ダニエルは「こんにちは、僕はお父さんと一緒にプレーしたことがあります」と声をかけ、二人は和やかに会話して握手と抱擁を交わした。

グドジョンセン家はアイスランドで有名なサッカー一家で、系譜はエイドゥルやダニエルだけでなく、ダニエルの兄やアイスランド代表73試合出場した祖父アルノルまで遡る。

エイドゥルはアイスランド代表で88試合26得点を挙げ、2000～2006年にはチェルシーでジョゼ・モウリーニョ監督の下プレミアリーグ2連覇を達成した後、バルセロナに移籍した。

この場面は、メッシのキャリアの始まりと現在の世代との大きな隔たりを印象付けた。アルゼンチン代表の主将は、プロ初期に共にプレーした元チームメイトの息子たちと対戦することになったのだ。