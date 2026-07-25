フランスのメスとオランダのフォルトゥナ・シッタルトの親善試合が昨日土曜日に行われ、選手間の激しい口論の末に主審が地面に倒れ込むという前代未聞の出来事が発生し、主審はハーフタイムに完全にピッチを去ることを余儀なくされた。

この出来事は、モゼル県フォルバック市のシュロスベルク・スタジアムで、40分に発生した。メスの選手がピッチ中央でオランダ人選手のユニフォームを引っ張ったことをきっかけに激しい口論となり、選手同士のもみ合いへと発展した。

突然の背中からの転倒

女性主審のディモンカイ氏がもみ合う選手たちを引き離そうとした際、複数の選手に不意に押され、突然背中から倒れ込み、腕を押さえながらしばらく地面に横たわった。

アシスタントレフェリーと警備員が事態を鎮めるとともに主審の負傷状況を確認するために介入し、数分間の躊躇の末、控えの審判が指揮を引き継いだ。

前半での交代

試合を全うするはずだった主審はタッチライン際へと運ばれ、前半終了とともに完全にピッチを去った。

その後を引き継いだのはタッチライン際のアシスタントレフェリーの一人で、試合を最後まで務めた。試合は前半終了直前に早々に1－1の同点となったが、その後メスがゴティエ・アインの2得点とパプ・ムサ・ファルのゴールにより3－1で勝利を収めた。