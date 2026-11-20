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アル・ナスルの主将を務めるポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドが、代表引退後初となるゴールを記録。宿敵アル・アハリとのクラシコにおいて、首都クラブであるアル・ナスルの歴代最多得点者の座に就いた。

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アル・ナスルは金曜日、ジッダのアル・インマー・スタジアムで宿敵アル・アハリと敵地で対戦した 。ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分となる一戦だ。

クリスティアーノ・ロナウドは14分、アル・アハリのMFであるフランス人ヴァランタン・アタンガナの致命的なミスを突き、アル・ナスルに先制点をもたらした。

アル・ナスルのMFで同じくポルトガル人のサム・コスタが中盤でアタンガナにプレッシャーをかけてボールを奪取。こぼれ球を受けたロナウドがダイレクトで放ったシュートが、アル・アハリのGKであるセネガル人エドゥアール・メンディの守るゴールに突き刺さった。

これは、ポルトガルのスターが今月5日（木）に代表から引退して以降、初めて記録したゴールとなった。ロナウドはそれ以来、1試合も出場していなかった。

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アル・ナスルは本来、今月5日から7日の間に、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムでロシュン・サウジリーグ第13節のアル・ハゼム戦を戦う予定だった。

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しかし、ロシュン・サウジリーグの運営機構は、AFCアジアカップ2027の開催時期が来年1月から12月に延期されたことに合わせ、同節の試合を延期することを決定。日程に十分な余裕があることから、各チームが過密日程に追われることなく試合に臨めるよう配慮した形だ。

先の国際マッチウィークを欠場していたロナウドは、このクラシコで実戦復帰を果たし、わずか14分で先制ゴールを奪った。

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データ分析会社「オプタ」によると、このゴールによりロナウドは、サウジ・プロリーグ（ロシュン・サウジリーグ）におけるアル・アハリとのクラシコで、アル・ナスルの歴代最多得点者となった。

ロナウドはロシュン・サウジリーグでのアル・アハリとのクラシコで通算5ゴール目を記録し、いずれもアル・ナスルのOBであるムハンマド・アル・サハラウィ、ブラジル人のアンデルソン・タリスカに並んだ。

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一方、クラシコ全体の歴代最多得点記録には、あと6ゴールが必要となる。その座にいるのは、アル・アハリの元FWであるシリア人のオマル・アル・ソーマで、プロリーグにおいてアル・ナスル相手に11ゴールを挙げている。

また、ロナウドは今季のロシュン・サウジリーグでの得点を9に伸ばし、得点ランキングで単独2位に浮上。首位に立つアル・アハリのFWであるイングランド人のアイヴァン・トニーとは4ゴール差となっている。

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さらにロナウドは、キャリア通算1000ゴールに向けて前進を続けている。アル・アハリ戦でのゴールは通算986点目となり、前人未到の大記録まで残りわずか14ゴールに迫った。

なお、ロナウドは宿敵アル・アハリとのクラシコを迎える前、アル・ナスルで公式戦12試合に出場し、9ゴールを記録していたが、アシストはゼロだった。