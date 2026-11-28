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レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでデポルティーボ・アラベスに1-2で敗れ、痛恨の黒星を喫した。ボールを支配し、何度も追いつこうと試みたものの及ばず、ジョゼ・モウリーニョ監督の下での連勝は10試合で止まった。白い巨人はラ・リーガのタイトル争いにおいて大きな打撃を受けることとなった。

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レアル・マドリーはラ・リーガ第14節の一戦に、11連勝を達成して首位バルセロナに並ぶという目標を掲げて臨んだ。チャンピオンズリーグでアイントホーフェンを5-1で下した大勝で大きな勢いを得ていたが、アラベスが予想を覆し、白い巨人の本拠地から勝ち点3を持ち帰った。

ホームチームは立ち上がりから明確に攻勢を強め、5分にはキリアン・エンバペがGKアントニオ・シベラにセーブを強いて早々の先制に迫った。その3分後にはエンバペがヴィニシウス・ジュニオールに好機をお膳立てしたが、ヴィニシウスはネットを揺らすことができなかった。

しかし試合の流れに反し、アラベスがディーン・ハイセンの守備のミスを突く。ハイセンの弱いバックパスをトニ・マルティネスがかっさらってティボー・クルトワと1対1になると、22分にクルトワをかわして無人のゴールにボールを流し込んだ。

レアル・マドリーは前半のうちに同点に追いつこうとしたが、ジュード・ベリンガムのシュートはゴールにつながらなかった。34分のシュートはシベラに阻まれ、このイングランド人選手のもう1本のシュートはコースが逸れてCKとなった。

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支配率で上回りながらも、白い巨人は組織されたアラベスの守備を崩せず、1点ビハインドで前半を終えた。モウリーニョ監督は怒りをあらわにし、主審の判定に抗議したことでイエローカードを受けた。

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後半開始とともに、ポルトガル人指揮官はオーレリアン・チュアメニとブラヒム・ディアスに代えてベルナルド・シウヴァとヤン・ディオマンデを投入する2枚替えを敢行した。それでもアラベスはホームチームのゴールを脅かし続け、49分にはオフサイドでゴールを取り消されたものの、61分にリードを広げる。ペレスがまたもディーン・ハイセンのミスを見逃さず、DF陣より先にボールに追いつくと、クルトワをかわして無人のゴールに流し込み、レアル・マドリーをさらに苦しい状況に追い込んだ。

レアル・マドリーが反撃に出たのは70分だった。素早くリスタートしたCKからベリンガムが巧みにペナルティエリア内のフランス人FWへパスを送ると、エンバペはクロスバーの下に強烈なシュートを突き刺した。今季のラ・リーガで14得点目となるこのゴールで、点差は1-2に縮まった。

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ホームチームは終盤、アラベスのペナルティエリアを包囲するように攻め立てたが、ベリンガムのヘディングシュートはポストに阻まれ、シベラも白い巨人の波状攻撃を防ぎ続けた。

86分、ペナルティエリア内でベリンガムが倒れ、レアル・マドリーはPKを得たかに思われた。しかしVARが介入し、セサル・ソト・グラード主審は判定を取り消してこのイングランド人選手のシミュレーションを取った。75分にすでにイエローカードを受けていたベリンガムは、89分に2枚目のイエローカードを提示され退場となった。

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アラベスは最後まで耐え抜き、8位浮上となる貴重な勝利を手にした。一方のレアル・マドリーは重要な勝ち点を落とし、連勝は10試合でストップ。アトレティコ・マドリーに順位で抜かれ、バルセロナがデポルティーボ・ラ・コルーニャに勝利すれば、首位との差は6ポイントに広がる可能性がある。