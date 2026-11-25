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ASローマは教訓を生かし、敵地でパリ・サンジェルマンによる再びの逆転劇を回避した。現地時間水曜日の夜、パルク・デ・プランスで行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節で、ローマは2-2の引き分けに持ち込んだ。

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ローマは5分、マリオ・エルモソのゴールで先制したが、パリ・サンジェルマンは31分にイリヤ・ザバルニーが決めて同点に追いついた。

フランス王者は62分、途中出場のウスマン・デンベレがPKを沈めて勝ち越し、勝利目前だった。しかしアウェイチームも87分、同じ形で反撃し、途中出場のドニエル・マレンがPKを決めた。

この劇的なドローは、ローマが今季の大一番で先制しながら逆転負けを喫する試合を重ねてきた中で生まれたものだ。

ローマはスタディオ・オリンピコでレアル・マドリーを相手にリードしながら3-4と逆転負けを喫し、オールド・トラッフォードでもマンチェスター・ユナイテッドに先行しながら2-3でひっくり返されていた。

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パリ・サンジェルマンは最初の4節を全勝してきたが、その連勝はここで止まった。勝ち点を13に伸ばして2位につけたものの、これによりレアル・マドリーの首位が確定した。レアル・マドリーは今季、開幕から5連勝を飾った唯一のチームとなっている。

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一方のローマは勝ち点を5に伸ばし、25位につけている。ここまでの成績は1勝2分けだ。

スタメンにサプライズ

ルイス・エンリケ監督は、主力ウイングのデジレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアを欠いて試合に臨まざるを得なかった。さらにスペイン人指揮官は、約1カ月ぶりの先発復帰が試合前に取り沙汰されていたデンベレをベンチスタートとした。

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『スタッツフット』によると、パリ・サンジェルマンがこの3人を欠いてチャンピオンズリーグの試合に臨むのは、バルセロナに2-1で勝利した2025年10月以来のことだという。

守備陣では、キャプテンのマルキーニョスに代わってイリヤ・ザバルニーが先発に名を連ねたことが、パリ・サンジェルマンの布陣における最大のサプライズの一つだった。ザバルニーとともにウィリアン・パチョとリュカ・エルナンデスが起用された。

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『スタッツフット』によると、この試合に出場したアクラフ・ハキミは欧州カップ戦での出場数を84試合に伸ばし、ハキム・ツィエクの記録（83試合）を抜いてモロッコ人選手として単独最多となった。

攻撃陣では、エンリケ監督が右ウイングにマグネス・アクリウシュを起用し、セニー・マユルとフェラン・トーレスを並べた。チームを襲った離脱者の多さを物語る、苦肉の布陣だった。

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対するジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督もローマのスタメンに目を引く変更を加えた。前節で4ゴールを挙げたセリエA得点ランキング首位のドニエル・マレンを、ベンチに置いたのだ。

アルゼンチン代表のスター、パウロ・ディバラもベンチスタートとなり、ガスペリーニ監督はサンティアゴ・カストロを軸に、マティア・スーレとニッコロ・ピシッリを加えた若い攻撃陣を送り出した。

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カストロは22歳、スーレは23歳、ピシッリは22歳であり、イタリア人指揮官がチャンピオンズリーグ王者を相手に若手を信頼したことがはっきりと表れている。

守備陣では、元マルセイユのレオナルド・バレルディが最終ラインから外れ、エヴァン・エンディカが3バックのセンターを務めた。ローマ中盤の柱の一人であるフランス人MFマヌ・コネは先発出場した。

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イタリア勢のサプライズとフランス勢の支配

アウェイチームは待たなかった。キックオフからわずか数分後、ローマはマグネス・アクリウシュのミスを突いて先制する。アクリウシュがボールを失ったところから素早いカウンターが始まり、最後はエルモソのシュートがネットを揺らした。

失点で目を覚ましたパリ・サンジェルマンはすぐに主導権を握り、同点ゴールを求めて試合を支配した。

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そして開始から30分が過ぎたところで、パリの狙いは実を結ぶ。セニー・マユルが右サイドから蹴ったCKをザバルニーが頭で合わせてゴールに流し込み、チャンピオンズリーグ初得点を記録した。

前半は両チームともにゴールに迫る場面が少なかったものの、パリ・サンジェルマンはほぼ一方的に試合を支配し、前半終了時点のボール支配率は72％に達した。

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PK合戦の後半

後半開始とともに、エンリケ監督はチームに活力を与えようとフェラン・トーレスとヌーノ・メンデスに代えてデンベレとザイール＝エメリを投入した。

采配の効果はすぐに表れた。後半開始から15分足らずで、パリ・サンジェルマンはPKで2点目を奪う。ハキミがブラジル人DFウェズレイに倒されて得たPKを、デンベレが確実に決めた。

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デンベレはパリ・サンジェルマンでのチャンピオンズリーグ通算得点を22に伸ばし、ネイマールに並んでクラブの同大会歴代得点ランキング3位タイに浮上した。上位はキリアン・エンバペ（42ゴール）とエディンソン・カバーニ（30ゴール）だ。

パリ・サンジェルマンが後半にPKでゴールを挙げたのと同じように、ローマも同じ形で同点に追いついた。ペナルティエリア内でヴィティーニャがハンドを犯して得たPKを、途中出場のドニエル・マレンが決めた。