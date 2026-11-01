動画：「今のヴィニシウスに居場所はない」ディオマンデがレアル・マドリードの計算を揺るがす驚愕のゴール！

コートジボワール代表のヤン・ディオマンデが、レアル・マドリードの先発の座を争うレースで強烈なメッセージを発信した。「エル・サルディネロ」スタジアムで行われたラシン・サンタンデールとの対戦で見事なゴールを決め、ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールの不在を引き続き活かし、コーチングスタッフの構想における後者の将来に疑問符を投げかける結果となった。

レアル・マドリードは前半の主導権を握り、3点のリードを奪った。皮切りとなったのは11分、キリアン・エムバペが決めた物議を醸すPKだった。続いて22分にはアルダ・ギュレルの決定的なパスから、ジュード・ベリンガムが2点目を追加した。

3点目は36分にディオマンデによって記録された。ラシンの守備陣がコーナーキックをクリアしたボールを追い、右足でペナルティエリア外から直接シュートを放つと、ボールはGKアギレのゴール上隅に突き刺さり、この試合で最も美しいシーンの一つとなった。

コートジボワール代表のウイングは目覚ましい好調の時期を過ごしており、ヴィニシウス・ジュニオールの4試合の出場停止を活かしている。この処分が彼に先発出場して自らの能力を証明する機会を与え、優れたパフォーマンスを披露することに成功した結果、先発の座を争う真の競争相手となった。

ディオマンデは今季の得点数を5ゴールに伸ばし、そのうち4ゴールはリーガ・エスパニョーラでのものだ。これにより、彼はブラジル人スターの不在を埋めるだけで満足せず、この機会を可能な限り最善の形で活かし、無視できない選択肢として自らを確立しようとしていることを示した。

コートジボワール代表選手の好調が続く中、こんな問いが浮かび上がる。ヴィニシウスは出場停止明けに容易に先発の座を取り戻せるのか、それともディオマンデがウイングのポジションで新たな時代の幕開けを記しているのか。