2026年W杯ラウンド32で米国代表と対戦する前、米テレビレポーターが「ボスニア・ヘルツェゴビナの場所を知らない」と発言する動画が拡散した。

マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる米国代表はパラグアイに4－1、オーストラリアに2－0で勝ち、グループ4首位通過を決めた。

すでに突破を決めていたため、最終戦のトルコ戦では大幅に入れ替え3－2で敗れた。

一方、ボスニア・ヘルツェゴビナはグループBで苦戦した。カナダと1－1で引き分け、スイスに1－4で敗れたが、最終戦でカタールを3－1と下し3位で突破した。

多くの米国民は、ボスニアがベスト16以降でも脅威ではないと確信。その一人がABC7特派員のアビゲイル・フィリーズで、「ボスニアが地図のどこにあるか知らない」と発言する動画が拡散した。

フィリーズは生放送で「次のラウンドで米国は水曜にボスニアと対戦しますが、正直、地図上でボスニアがどこにあるのか分かりません」と語った。

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彼女はさらに「ボスニアのことは何も知らないし、知りたくもない。アメリカ代表は復活し、かつてないほど強い。ボスニアの人々、覚悟して。あなたたちはこんな展開を望んでいないはずだ。だが戦わなければならない」と語った。

トーク・スポーツは「彼女はボスニアを知らなかったが、NBAではボヤン・ボグダノヴィッチ、ユスフ・ノルキッチ、ドラガン・ベンダーらが活躍している」と伝えた。

同サイトには、フィリーズの発言を批判するファンの声も掲載された。Xのユーザーは「記者が地理無知を誇示するとは」と投稿した。

別のユーザーは「なぜ生放送で認めるのか？」と疑問を呈した。さらに「アメリカ人は無知を勲章だと思っている」との声も。別のユーザーは「知らなくてもいいが、ジャーナリストなら知りたいと思うべきでは？」と指摘した。 職業倫理や編集基準なんて、そんな戯言のことか？」と述べた。

6人目は「さあボスニア！ 彼らを倒してほしい。先月サッカーを知って以来、彼らは傲慢だ」と投稿した。

エディン・ジェコ（38歳）率いるボスニア・ヘルツェゴビナはPK戦でイタリアを破りW杯出場権を獲得。次はポチェッティーノ率いるチームを倒すために戦う。

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