アメリカ合衆国から到着したプライベートジェットが、アルゼンチンのロサリオ空港に着陸した。機内には世界的スター、リオネル・メッシとその家族が乗っており、土曜未明に市内の療養施設で68歳で亡くなった父であり代理人であったホルヘ・メッシに別れを告げるための悲痛な旅であった。死因については明らかにされていない。

空港当局によると、通信社「AFP」は、アルゼンチン代表のキャプテンが妻アントネラ・ロクソと子どもたちを伴って到着する様子をとらえた。全員が明らかに悲しみの表情を浮かべ、その多くが黒い服を身にまとっており、地元警察による厳重な警護のもと車に乗り込んだ。

地元の公式筋がAFPに明らかにしたところによると、メッシ家は本日日曜、ロサリオ近郊のペレス町で葬儀を執り行う予定である。同地はこのアルゼンチンの伝説の生誕地であり、首都ブエノスアイレスの北に位置し、葬儀は表舞台から離れた身内だけの非公開の形で行われる。

ホルヘ・メッシの死は、バロンドールを8度受賞した選手の人生における重要な支柱を失うことを意味する。彼は、祖国を離れバルセロナで過ごした苦難の思春期を通じて、息子にとって最も強い支えであった。メッシは13歳でカタルーニャのクラブに移籍し、父はその類まれなキャリアを通じて息子のプロとしての、また金銭面の業務を取り仕切ってきた。

サッカー界のさまざまな方面から哀悼のメッセージが相次ぎ、アルゼンチンサッカー連盟とバルセロナが弔意を表す先頭に立った。

スペインのクラブは声明を発表し、次のように述べた。「バルセロナは、我々のクラブへの揺るぎない献身、そして息子レオのサッカーキャリアの初期から我々とともに過ごした黄金の年月を通じて寄せてくれた貴重な信頼に対し、ホルヘ・メッシに心からの感謝を捧げる」

感動的な追悼のしるしとして、メッシが2023年夏から所属するアメリカのクラブ、インテル・マイアミの選手たちは、土曜夜のメキシコのモンテレイとの対戦で、スターの父を悼み腕に黒い喪章を巻いて臨んだ。それは、史上最も偉大なサッカー選手の一人を襲った悲劇への深い哀悼を映し出す光景であった。