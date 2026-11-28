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テレビの報道によると、アル・アハリのサポーターが、オランダ人指揮官マリノ・プシッチがトップチームの監督に留まり続けていることに怒り、辞任を表明する意向だという。

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アル・アハリは土曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムにアル・タアーウンを迎えた 。この一戦はロシュン・サウジリーグ第13節の最終戦となった。

試合の傍ら、サウジリーグを中継する「サマニヤ」の記者ムハンマド・アール・ハーシムは、プシッチがトップチームの監督から解任されないことに、アル・アハリのサポーターが強い不満を抱いていると明かした。

アール・ハーシム記者によれば、この不満はアル・タアーウン戦でのアル・インマ・スタジアムの観客動員に表れており、これまでの試合とは打って変わって、アル・アハリのサポーターの入りは極めて少なかったという。

さらに「サマニヤ」の記者は、アル・アハリのサポーター団体が近く、チームの応援を先導する役割から退く意向であると付け加えた。オランダ人指揮官の続投への怒りを示すための、抗議の強硬手段だという。

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アル・アハリのサポーターは、最近のチームの成績低迷を受けて、オランダ人指揮官に怒りをぶつけている。

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サポーターはSNS上で「プシッチ退任こそ我々の要求」と題した大規模なキャンペーンを展開し、現在の不振を理由に、オランダ人指揮官の監督解任を求めていた。

このキャンペーンは、ロシュン・サウジリーグ第12節でアル・アハリがアル・シャバブに1-6と大敗したことで、さらに勢いを増した。

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しかし先週金曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第9節の延期分で、アル・アハリがアル・ナスルを3-1で下すと、批判はいったん沈静化した。

ところが先週月曜日、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節で、アル・アハリがカタールのアル・シャマルに2-3でまさかの敗戦を喫したことで、怒りが再び高まった。

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一部の報道では、アル・アハリの首脳陣がアル・ナスルとのクラシコを前にプシッチを解任したい意向だったと伝えられていた。しかし、クラブが抱える財政難と、オランダ人指揮官の契約に盛り込まれた高額の違約金条項が障壁となり、実現しなかった。

プシッチは昨年8月にアル・アハリの監督に就任した。ニューカッスル・ユナイテッドを率いるために突如退任したドイツ人のマティアス・ヤイスレの後任だった。

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ジッダのクラブを率いて以降、プシッチは18試合を指揮し、11勝2分け5敗の成績を残している。

アル・アハリはサウジリーグの順位表で勝ち点24の5位につけている。内訳は8勝4敗で、首位に君臨するアル・ヒラルとはちょうど6ポイント差だ。

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ロシュン・サウジリーグ以外では、アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグエリートの西地区で2勝2分け1敗、勝ち点8の7位につけている。

また、キングスカップ（二聖モスクの守護者杯）では、アル・アハリはアル・アンワールに2-1で勝利してラウンド32を突破した。来年1月11日の月曜日には、メディナのプリンス・ムハンマド・ビン・アブドゥルアズィーズ・スタジアムで行われるラウンド16でアル・ウラと対戦する予定だ。