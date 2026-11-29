共有 GOALをGoogleでフォロー

第249回マージーサイド・ダービーは引き分けに終わった。プレミアリーグ第12節、エヴァートン対リヴァプールの一戦が日曜日にヒル・ディッキンソン・スタジアムで行われ、1-1のドローとなった。試合はアウェイチームが序盤に先制したものの、ホームチームがオウンゴールで追いついた。

広告

試合は速いテンポで始まり、エヴァートンは3分に先制のチャンスを迎えた。ジェームズ・ガーナーが直接FKを蹴り、ボールは壁を越えたが、アリソン・ベッカーがセーブしてCKに逃れた。リヴァプールの反撃はすぐに訪れた。相手のクリアミスを突き、フロリアン・ヴィルツが落としたボールをドミニク・ソボスライがペナルティエリア外から強烈なグラウンダーのシュート。5分、ボールはジョーダン・ピックフォードの守るゴールに突き刺さった。

エヴァートンは試合に戻ろうと前に出る回数を増やし、一方のリヴァプールはカウンターで最終ラインの背後のスペースを狙った。すると25分、ホームチームが同点に追いつく。キアナン・デューズバリー＝ホールが右サイドからFKを蹴り、エリア内へ危険なクロスを送ると、クリアを試みたジェレミー・フリンポンが誤って自陣ゴールへ流し込み、スコアは1-1となった。

同点弾で勢いづいたエヴァートンは、勝ち越しを狙って圧力を強めた。29分にはエリア内でのソボスライの混乱をデューズバリー＝ホールが突きかけたが、ジェレミー・ジャケの対応がリヴァプールを救った。アウェイチームも2度の決定機で応戦する。まず35分、ヴィルツのエリア内からのシュートをピックフォードがセーブ。その1分後には、フリンポンの正確なクロスをアレクサンデル・イサクが至近距離で合わせたものの、シュートは右ポストの横へ外れ、絶好機を逃した。

あわせて読みたい：動画：アル・アハリかプレミアリーグか？トニーが退団についての立場を表明

広告 広告

前半終了まで白熱した展開は続いた。31分にはミロシュ・ケルケズの手にボールが当たったとしてエヴァートンの選手たちがPKを要求したが、主審もVARも反則とは判定しなかった。41分にはアレクシス・マク・アリスターがグラウンダーのシュートを放ったが、ポストの横へ外れ、前半は1-1で折り返した。

Related Topics

あわせて読みたい：ベリンガム、ヤマル、ハフィーニャ 判定の二重基準疑惑を再燃させた3つのシーン

後半も両チームは同じテンポで再開した。48分、ソボスライがエリア内へFKを送り、リヴァプールが再びリードを奪いかけたが、ピックフォードの守るゴールに届く前にエヴァートン守備陣がクリアした。一方、ホームチームも52分にゴールに迫る。CKからの攻撃でボールがジェイク・オブライエンに渡ったが、弱いグラウンダーのシュートはアリソンが難なく処理した。58分にはエリア内でマク・アリスターと接触したオブライエンが倒れ、エヴァートンは再びPKを求めたが、主審はプレー続行を指示した。

広告

リヴァプールは59分に最初の交代を行い、リオ・ングモハに代えてトレイ・ニョニを投入した。その後もエヴァートンはアウェイチームのゴールを脅かし続ける。64分、デューズバリー＝ホールがこぼれ球をエリア内から強烈なシュートで捉え、チームにリードをもたらしかけたが、ジャケが絶妙なタイミングで対応してクリアした。66分には、エヴァートンの選手が自身の突破を止めたニョニのタックルにファウルが取られなかったことに抗議。70分にはジャック・グリーリッシュがマク・アリスターへの激しいタックルでイエローカードを受けた。

あわせて読みたい：動画：もしも？アル・ヒラルの元スター選手がトニーについてアル・アハリに難しい問いを突きつける

広告

終盤には交代が相次いだ。エヴァートンは73分にヘイデン・ハックニーとタイラー・ディブリングに代えてハリソン・アームストロングとタイリク・ジョージを投入。リヴァプールは74分にジェレミー・フリンポンとブラッドリー・バルコラに代えてビクトル・ムニョスとロナルド・アラウホを送り出した。78分にはヴィタリー・ミコレンコがムニョスを倒してイエローカードを受けた。そして80分、ジョーダン・ピックフォードがドミニク・ソボスライの至近距離からのシュートを止め、エヴァートンのゴールを決定的な失点から救った。

リヴァプールは残り時間で決勝点を狙い、85分にはアレクサンデル・イサクがチャンスを得たが、弱いシュートはゴールの横へ外れた。88分にはニョニがデューズバリー＝ホールを押してイエローカードを受けた。89分、両チームは最後の交代を行い、デューズバリー＝ホールに代わってチャーリー・アルカラス、ヴィルツに代わってルイス・クマス、グリーリッシュに代わってブレナン・ジョンソンがピッチに入った。スコアはタイムアップまで動かず、リヴァプールは勝ち点を22に伸ばして4位、エヴァートンは勝ち点17で8位となった。

広告

あわせて読みたい：マドリーからモウリーニョに批判「彼のしたことは賢明ではなく、チームを崩壊させる」