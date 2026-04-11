プレミアリーグ第32節でアーセナルはホームのエミレーツ・スタジアムでボーンマスに1-2と敗れた。

17分には左からの低いクロスがDFサリバに当たり、クロビーが押し込んでボーンマスが先制した。

アーセナルは35分、PKを獲得しビクター・ギオキレスが右隅に沈めて同点とした。

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74分にはアレックス・スコットがペナルティエリアから右隅へ豪快なシュート。GKデビッド・ライアが反応できなかった。ボーンマスに再びリードをもたらし、試合はこのまま終了した。

この結果、32試合消化のアーセナルは70ポイントで首位を維持。ボーンマスは45ポイントに伸ばし9位に浮上した。

この結果、2位マンチェスター・シティは30試合で61ポイントとし、首位との差を縮めるチャンスを得た。

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