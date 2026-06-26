動画：「不当な扱いを受けている」…スペインのミスにもかかわらず、フセイン・アブドゥルガニーがドニスを擁護

サウジアラビアのサッカー界レジェンド、フセイン・アブドゥルガニー氏は、スペイン戦の大敗について「責任は自分にある」と述べつつ、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニス氏を擁護した。

ドニス監督は、先週日曜の2026年W杯グループステージ第2戦でスペインに0－4で敗れ、批判を浴びていた。

アブドゥルガニー氏はMBC1の番組「ナディーナ」で「ドニス氏の仕事を評価するのは不公平だ。ウルグアイ戦の後にも言ったが、我々は良いプレーをして引き分けた」と語った。

さらに「大会直前に就任した監督を評価するのは難しい。彼は努力しており、成果は出始めている」と説明した。

ただしスペイン戦は例外で、序盤の采配や布陣、選手起用が失敗だったため、パフォーマンス低下の大きな責任は彼にあると付け加えた。

ドニス監督は昨年4月、成績不振で解任されたレナール前監督の後任として就任。W杯初戦のウルグアイ戦は1－1、スペイン戦は0－4だった。

サウジアラビア代表はまもなくグループリーグ最終戦でカーボベルデと対戦する。会場はヒューストンのNRGスタジアムで、ベスト32進出には勝利が必須だ。

グループHでは現在1ポイントで最下位だが、ウルグアイとカーボベルデとは1ポイント差。首位スペインは4ポイント。