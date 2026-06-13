カタールのスター、ブアラム・ホウキは、先週木曜に米・墨・加で始まった2026年W杯初戦で、スイスに敗れかけた代表を救った。

17分、スイス代表ブリル・エンボロがPKで先制（有効性は疑問が残った）。しかし94分、クオキが同点弾を挙げカタールを救った。

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この得点はカタール代表史上2ゴール目。2022年のモハメド・モンタリのセネガル戦以来となる。

この得点はカタールにW杯初勝ち点ををもたらした。4年前の自国開催ではオランダ、セネガル、エクアドルに3連敗していた。

Xの「ミスター・シップ」は「93分58秒にカタールのブアラム・クキが挙げたゴールは、延長戦を除く正規の試合時間終了後に記録された3番目のゴールで、自国の敗北を防いだ」と指摘した。

また、クオキは「この得点は、90分経過後に生まれた同点弾としては、1998年大会のルイス・エルナンデス（メキシコ）、2014年大会のシルベストレ・バルラー（ポルトガル）に次ぐ史上3番目の遅さ」とも指摘した。 2014年大会でアメリカ戦94分34秒の同点弾を挙げたポルトガルのシルヴェストル・ヴァリャー、1998年大会でオランダ戦94分3秒に決めたメキシコのルイス・エルナンデスの2人。

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