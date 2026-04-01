イラクのモハメド・シャイア・アル＝スダニ首相は水曜日、2026年ワールドカップ本大会への出場を決めた「ラフディンの黒人」代表チームに対し、約束を果たした。

イラク代表は、水曜日の朝、メキシコのモンテレイで行われたワールドカッププレーオフ決勝でボリビアに2-1で貴重な勝利を収め、次期ワールドカップへのアラブ勢8番目の出場権を獲得した。

イラク代表が前回ワールドカップに出場したのは、1986年のメキシコ大会が最後だった。

スダニ氏は、メキシコに滞在中のイラク代表団と電話で会談し、全選手およびスタッフも同席した。スダニ氏は、「ラフディンの黒豹」が成し遂げた偉業に誇りを表明し、この勝利がすべてのイラク人の心に喜びをもたらし、国際舞台で国旗を掲げることになったと述べた。

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首相はこの勝利を、イラクの安全と安定のために犠牲となった殉教者と負傷者の霊に捧げるとともに、ボリビア戦で選手たちが示した素晴らしいプレーを称賛し、この闘志と決意がさらなる成功をもたらすとの確信を表明した。

スダニ首相は、40年以上にわたりファンが待ち望んでいた夢を実現させたこれらの選手たちの名が、イラクサッカーの歴史に永遠に刻まれると強調した。

また、イラクにおけるスポーツの地位を反映するこの歴史的偉業を称え、選手たちがイラクの首都に到着次第、特別な報奨金を授与して公式に表彰することを約束した。

一方、イラクサッカー連盟のアドナン・ダルジャル会長、グレアム・アーノルド監督、そして代表チームのキャプテンであるアイマン・フセインは、代表チームへの絶え間ない関心と継続的な支援に対し、スダニ氏に感謝の意を表した。また、イラクサッカーの地位を高めるための好成績を収めるべく、さらなる努力を尽くす決意を強調した。

なお、首相はこれに先立ち、この歴史的な予選突破を祝して、水曜日と木曜日の公務を休むよう指示していた。



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