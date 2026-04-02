動画：「ワールドカップで活躍するだろう」…元PSG監督がレナールを擁護

パリ・サンジェルマンの元監督は、サウジアラビア代表の監督を務めるフランス人のエルヴェ・レナールを擁護し、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会で、彼が素晴らしいパフォーマンスを見せると確信していると述べた。

レナール監督は、今年3月にエジプト代表（0-4）とセルビア代表（1-2）に敗れた親善試合の結果を受け、ワールドカップ本大会開幕前から解任を求める声が出るほど激しい批判にさらされていた。

もう一人のフランス人、ニウムの現監督でパリ・サンジェルマンの元監督であるクリストフ・ガルティエはレナールを擁護し、親善試合での敗北は評価の基準にはならないと強調し、ワールドカップでの好パフォーマンスへの信頼を示した。

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サウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アワス」が伝えたガティエ氏のコメントによると、「サウジアラビア代表の活動を評価するのは難しいが、レナール監督はワールドカップに臨む前に最適な選手を見極めるため、多くの選手を招集したのだと思う」と述べた。

さらに、「ワールドカップ開幕前の親善試合はそれほど重要ではない。大会が始まる日になれば、状況は一変するからだ」と付け加えた。

さらに、「サウジアラビア代表が喫した2度の敗戦は忘れてしまわなければならない。チームはワールドカップで素晴らしいパフォーマンスを見せてくれると確信している」と締めくくった。

サウジアラビア代表はワールドカップのグループHに組み入れられており、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと同組となっている。このグループでは上位2チームが直接決勝トーナメントに進出するほか、全12グループの3位チームのうち成績上位8チームも決勝トーナメントに進出する。