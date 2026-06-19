カナダ代表はカタール代表を6-0で下し、ワールドカップ初勝利を挙げた。カタールは2選手が退場し、試合は波乱含みだった。

この結果、カナダは勝ち点4でグループ2首位に立った。得失点差で2位のスイスに続く。一方、カタールは勝ち点1で最下位のまま。

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16分、カナダはラレンがこぼれ球を押し込み先制。29分にはデイヴィッドが強烈なシュートで追加点。

さらに33分には、GKアブー・ナダと1対1になる直前のラレンを妨害したとしてハムマム・アル・アミンが退場。

主審は当初PKを宣告したが、VAR確認後、ペナルティエリア付近での直接FKに修正し、カタール選手を退場させた。

前半アディショナルタイム45+3分には、デイヴィッドがアブ・ナダに弾かれたボールを押し込み自身2点目、カナダ代表としては3点目を奪った。

さらに54分にはマドボが2枚目の警告で退場し、カタールは完全に崩れ去った。

後半54分にはアッシム・マドボもイスマイル・コネへの危険なタックルで退場。コネは担架で運ばれた。

コニエの負傷は深刻で、脚の骨折が疑われた。カナダの選手たちは頭を抱え、一時的にマドボと揉み合いそうになった。

しかしマドボはコニエの負傷を気に病み、カナダの選手たちは退場する彼に声をかけ慰めた。

64分には、負傷したコネに代わって入ったネイサン・サリバが直接FKで4点目を決めた。

75分にはカタールのモハメド・アル・マナイーがクリアミスでオウンゴール。

90+2分にはジョナサン・デイヴィッドがハットトリックを達成し、カナダが6-0で歴史的勝利を収めた。



