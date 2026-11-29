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土曜日の夜に行われたCAFチャンピオンズリーグのグループD第1節、ピラミッズ対マグレブ・フェズの一戦で、エジプトのクラブを率いるルラニ・モクウェナ監督と、モロッコのチームのフィジカルコーチであるアレクサンドル・コポラニ氏との間で口論が起きた。

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コポラニ氏は試合後、南アフリカ人指揮官に向かって「ここはフェズだ、ワイダードじゃない。ここはフェズだ、ワイダードじゃない」と繰り返し、厳しい言葉を浴びせた。これは、モクウェナがかつて率いた赤いユニフォームのクラブを指したものだ。サイト「クーラ・プラス」が公開した動画で、その様子が確認できる。

モロッコの『エル・ボトラ』によると、この発言はワイダードのサポーターの怒りを買った。サポーターは、自クラブの名前をこのような形で持ち出したことはチームとその関係者全体への侮辱だと受け止め、マグレブ・フェズの経営陣に対し、この件についての立場を明らかにするとともに、モロッコの両クラブの関係を尊重して正式に謝罪するよう求めている。

コポラニ氏と衝突したのはモクウェナだけではなかった。試合中には、ピラミッズに所属するモロッコ人DFモハメド・シビとの間でも小競り合いが起き、両チームの関係者数人が割って入って事態の拡大を防いだ。

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ピッチ上では、ピラミッズが2－0で勝利を収めた。57分、カウンターからアブデルラフマン・マグディが強烈なシュートをネットに突き刺して先制。さらに後半アディショナルタイム2分には途中出場のアフメド・アブデルカデルが追加点を挙げ、ホームチームが勝ち点3を確実にした。

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この結果、エジプトのクラブは勝ち点3、得失点差2でグループDの暫定首位に立った。一方、マグレブ・フェズは勝ち点0で最下位に沈んでいる。第1節の残る一戦、スーダンのアル・ヒラルとギニアのホロヤ・コナクリの対戦は日曜日に行われる。

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マグレブ・フェズは、第2節で12月5日にスーダンのアル・ヒラルをホームに迎える一戦で、早急な立て直しが求められる。一方のピラミッズは翌日、アウェーでホロヤ・コナクリと対戦し、首位の座を固めて準々決勝進出に近づく2勝目を狙う。

モクウェナは2024年7月、マメロディ・サンダウンズからワイダードに移った。しかし挑戦はうまくいかず、わずか9カ月で終わりを迎えた。不振が続いたことを受け、2025年4月に双方合意のうえで契約を解除している。

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その後、MCアルジェとリビアのアル・イテハドを経て、2026年7月にクロアチア人のクルノスラフ・ユルチッチの後任としてピラミッズの監督に就任し、エジプトリーグで新たな挑戦をスタートさせた。エジプトのクラブでのスタートは見事なもので、公式戦の最初の16試合で16連勝を達成。その中には、国内リーグでアル・アハリに2－0で勝利した試合も含まれる。エジプトリーグでは、モクウェナ体制のピラミッズは開幕から9試合全勝を記録している。

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