動画：ロナウド「アル・ヒラルやアル・アハリとの戦いはまだ終わっていない。決勝に向けて準備はできている」

アル・ナセルの主将クリスティアーノ・ロナウドは、チームが今シーズン着実に進歩していると強調し、目標達成には現在のパフォーマンスを維持することが重要だと語った。

第28節のアル・アクドゥード戦では、2－0で勝利したアル・ナスに1得点を献上した。

ロナウドはサウジアラビアメディア「タマニア」のインタビューに「今は好調だが、重要なのは継続だ。シーズンはまだ長い」と語った。

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また、負傷離脱したモハメド・シマカンやサディオ・マネの代役も機能したと指摘。「サッカーではよくあることだ。試合が密集すれば怪我は避けられないが、我々にはそれをカバーできるメンバーがいる」

さらに「チーム雰囲気は素晴らしく、全員が支え合っている。イニゴ・マルティネスが復帰したことも大きな後押しだ」と語った。

ロナウドは、アル・シャバブやアル・ヒラルなど強豪との試合が控えているとし、「1試合ずつ全力で臨み、最高の結果を目指す」と抱負を語った。

最後に彼は「試合は過密だ。回復に集中し、再び戦うことが重要だ。これが我々のルーティンだ。成果には満足しているが、明日から次の準備に入る」と語った。

この勝利でアル・ナスルは勝ち点を73に伸ばし、首位の座を固めた。リーグ終盤に向けて、首位争いは依然として続く。







