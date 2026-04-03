動画：ロナウドを2度激怒させた主審が、アル・ナスル対アル・ナジュマの試合を裁く

サウジアラビア・ロシェンリーグ協会は、今大会第27節となる金曜日の試合の審判団を発表した。

本日の注目カードは、首位アル・ナスルと最下位のアル・ナジュマが、アル・オウル・パークで対戦する一戦となる。

リーグは、この試合の主審にサウジアラビアのアブドゥッラー・アル・シャハリ氏を任命し、副審にはサアド・アル・シャブリー氏とハサン・アル・サラム氏、第4審判にはアブドゥッラー・アル・ウイダン氏、VARにはラエド・アル・ザハラニ氏を起用し、そのアシスタントにはムファル・アル・ハサン氏が務める。

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主審のアブドゥッラー・アル・シャハリ氏は、アル・ナスルのキャプテンであるポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドとの間で注目すべき場面があり、アル・ナジュマ戦でも再び彼と対峙することになる。今シーズン、彼は2度、ロナウドを激怒させた。

その始まりは、去る10月18日（土）、ロシェン・リーグ第5節でアル・ナスルがホームのアル・オウル・パークでアル・ファテフを迎え撃った一戦だった。この試合は「アル・アワミ」の5-1の勝利で幕を閉じた。

ロナウドはこの試合中、サウジアラビア人審判に対して激怒した。カウンター攻撃でボールがポルトガル人スター選手の方へ向かっていたにもかかわらず、審判がファテフのオフサイドを宣告して笛を吹いたためだ。

それから約20日後、具体的には去る11月8日（土）、アル・シャハリはナスの新たな試合を裁いた。第8節の一戦としてタブークのキング・ハリド・スタジアムで行われたこの試合で、ナスはニウムを3-1で下した。

この試合では、前半終了後にロナウドがサウジアラビア人審判に対して激しく抗議し、ある判定について議論を交わした後、「よくやった、よくやった。君は本当に素晴らしい試合を裁いているね」と皮肉を込めて言い放った。

ロナウドは、先週のロシェン・リーグ第24節でアル・ファイハに3-1で勝利して以来、怪我のためアル・ナセルを離れていたが、その怪我から回復し、今日金曜日にアル・シャハリと再び対戦することになる。