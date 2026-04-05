動画：ロナウドも出席…待望のイベントでメッシがヘディングで存在感を示す

インター・マイアミのキャプテン、アルゼンチン代表のリオネル・メッシは、日曜日の未明に行われたメジャーリーグサッカー（MLS）の試合でオースティンFCからゴールを決め、チームの歴史的な一戦に得点でその名を刻んだ。

メッシは、アルゼンチン人スターの名を冠したスタンドを擁する新スタジアム「NUスタジアム」でのチーム初戦において、インター・マイアミの先制ゴールを挙げた。しかし、オースティンがこの祝賀ムードを台無しにし、2-2の貴重な引き分けに持ち込んだ。

メッシは開始からわずか10分でヘディングシュートを決め、インテル・マイアミの先制点を挙げた。しかし、このスタジアムでの最初のゴールはこれではなく、6分にオースティンのDFジェレミー・ペローが先制点を挙げていた。

オースティンは後半開始早々、ペナルティエリアの境界線でメッシがボールを失ったのをきっかけに2点目を挙げた。ボールは素早くジェイデン・ネルソンへと渡り、彼がネットを揺らした。

マイアミの攻勢が強まる中、メッシはミスを挽回しようと試みたが、ゴールキーパーのブラッド・ストファーが好セーブを連発し、彼のシュートを阻んだ。

結局、インター・マイアミを敗戦から救ったのはスター選手ルイス・スアレスだった。途中出場から数分後、コーナーキックから試合終了9分前に同点ゴールを決めたのだ。

メッシは試合終了間際にチームに勝利をもたらすかと思われたが、フリーキックのシュートがポストに当たり、約2万6700人を収容するスタジアムで、長い間その開場を待ち望んでいたファンたちにとっての完璧な結末は叶わなかった。

この結果、インター・マイアミはメジャーリーグサッカー（MLS）での無敗記録を5試合連続に伸ばした一方、オースティンは4試合連続未勝利という不振が続いた。

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素晴らしいスタジアム

試合後、マスチェラーノは米ESPNが報じたコメントの中で次のように語った。「素晴らしいスタジアムだ。世界クラスの施設だ。サポーターも最高だったし、スタジアムは満員だった」。

これは、昨シーズンのメジャーリーグサッカー（MLS）優勝以来、インター・マイアミにとって初のホームゲームであり、フォートローダーデールでの6年以上のプレーを経て、マイアミ市で行われる初の試合となった。

一方、クラブオーナーのデビッド・ベッカムは、2013年にメジャーリーグサッカー（MLS）参入の合意の一環としてマイアミを本拠地として選んで以来、この瞬間を待ち望んでいた。このプロジェクトは2014年に正式に発表された。

試合開始前、スタジアムのほとんどの席が埋まり、ベッカムはクラブのオーナー陣と共にファンへ挨拶に現れた。アーティストのマーク・アンソニーによる音楽パフォーマンスも披露されるなど、特別な祝祭ムードに包まれた。

また、スタンドからは、ベッカムのレアル・マドリード時代のチームメイトであるブラジルのレジェンド、ロナウドも観戦に訪れていた。