アル・ナスルは火曜日、サウジアラビアの首都リヤドのアル・アウワル・パークにアル・サッドを迎え、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節を戦った。
52分、ジョアン・フェリックスがアル・ナスルの2点目を挙げた。ペナルティエリアの境界付近でゴールに背を向けたまま浮き球のパスを受けると、オーバーヘッドキックを放ち、GKムシャール・バルシャムが反応できないままボールはネットに突き刺さった。
このポルトガル人スターは、同胞でありアル・ナスルの主将でもあるクリスティアーノ・ロナウドのゴールを思い起こさせた。ロナウドは昨シーズンのロシャン・サウジリーグで、アル・ハリージを相手に同じ形でゴールを決めている。
ロナウドはまた、2018年のUEFAチャンピオンズリーグでレアル・マドリーの一員としてユヴェントスから、さらに2025年のUEFAネーションズリーグではポルトガル代表としてポーランドから、同様の形でゴールを奪っている。
ファンはジョアン・フェリックスのこのゴールを、国際サッカー連盟（FIFA）が毎年最も優れたゴールを決めた選手に贈る「プスカシュ賞」の候補に推している。
なお、ジョアン・フェリックスは今シーズン開幕からアル・ナスルで目覚ましいパフォーマンスを見せている。今回のゴールで、公式戦16試合出場で8ゴール目となり、アシストも11を記録している。