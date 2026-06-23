動画：ロナウドの活躍で、ポルトガルにW杯初の大金星

ポルトガル代表は火曜日の夜、2026年ワールドカップ・グループ11第2節のウズベキスタン戦前半を3－0で終え、大会初となる記録を達成した。

クリスティアーノ・ロナウド率いるチームは初戦でコンゴ民主共和国と1－1の引き分けに終わり批判を受けた。

今回は「ドン」の愛称で知られるロナウドが、米・加・墨共催大会での初得点を2ゴールで飾り、ヌノ・メンデスも1点を加えて前半を3－0で終えた。

「Stats Foot」の統計によると、ポルトガルがワールドカップの前半で3点差をつけたのは史上初。

ロナウドの先制点は6分、ジョアン・カンセロのクロスをワンタッチで決めた。

17分にはヌノ・メンデスがペナルティエリア際からの左足キックで2点目。直後、ウズベキスタンの得点はカンセロへのファウルで取り消された。

39分にはGKと1対1になり3点目を決め、ロナウドはワールドカップ史上初めて6大会で得点を挙げた選手となった。

41歳のポルトガル代表スターは、2006、2010、2014、2018、2022年大会でも得点を挙げていた。

関連記事：

ワールドカップ制覇でレアル・マドリードのスターに巨額報酬

ロナウドが頂点に…エムバペはユーロとW杯の偉人たちの正当な後継者

