動画：ロナウドが街を熱狂の渦に！ワールドカップ激戦前夜の狂乱。

2026年W杯クロアチア戦を控えたポルトガル代表のトロント（カナダ）到着は、道路の両側に数千人のファンが詰めかけ、クリスティアーノ・ロナウドを一目見ようと熱狂する異例の出来事となった。

スペイン紙「マルカ」は、代表バスが通過する瞬間を捉えた動画を公開。道沿いには大勢のファンが並び、ポルトガル国旗と「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれる主将の名が響き渡った。

同紙によると、トロントの427号高速道路はロナウドを迎えるレッドカーペットのようだった。早朝からファンが詰めかけ、代表バスの通過を待った。









集まったのはポルトガル人だけでなく、サウジアラビア・アル・ナスルの主将として世界的に人気の高い彼の姿を一目見ようと、多くのサッカーファンがホテル周辺や道路に詰めかけた。

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ロナウドは金曜未明の2026年W杯ラウンド32クロアチア戦でポルトガル代表を率いる。チームは「ヨーロッパのブラジル」の異名通り、世界制覇へ歩みを止めない。

チームは、歴史的な主将の経験に期待を寄せ、国際舞台での新たな1ページを目指す。ファンも、試合前から特別な雰囲気を醸し出すロナウドが難敵クロアチアを突破する原動力となることを願っている。