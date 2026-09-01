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imago-sport-1082167525.jpgZUMA Press Wire

翻訳者：

動画：「ロッカールームに戻れ」バルセロナの監督、奇妙な出来事でアデミを叱責！

カリム・アデイェミ
バルセロナ 対 ラージョ・バジェカーノ
バルセロナ
ラージョ・バジェカーノ
ラ・リーガ
ドイツ
スペイン

何が起きたのか？

バルセロナのドイツ人フォワード、カリム・アデイエミが、ラージョ・バジェカーノ戦のあとにちょっとした珍事に見舞われた。試合後に追加トレーニングをこなさなければならなくなったが、彼はスパイクではなくサンダルを履いてピッチに現れ、その光景がテレビ中継のカメラの注目を集めたのだ。

「DAZN」のカメラが捉えた映像によると、25歳のアデイエミは、控え選手や試合で十分な出場時間を得られなかった選手向けの追加トレーニングに参加するため、フィジカルコーチのペペ・コンデのもとへ向かった。しかしコーチは、このドイツ人フォワードが適切なシューズを履いていないことにすぐに気づいた。

コンデはアデイエミを軽くたしなめたうえで、通常どおり安全にトレーニングを行えるよう、更衣室に戻ってスパイクを履いてくるよう求めた。

この出来事はジェラール・マルティンとエリック・ガルシアの目の前で起こり、アデイエミとフィジカルコーチが短い会話を交わした後、選手はコンデの指示を実行するためすぐに更衣室へ向かった。

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それにかかったのはわずか数分で、アデイエミはスパイクを履いてピッチに戻り、それ以上の問題もなくチームメートとともに定められたトレーニングプログラムに合流した。

こうした追加トレーニングは、バルセロナが試合後に実施しているフィジカルプログラムの一環であり、特に出場しなかった選手や出場時間が限られた選手を対象に、彼らのフィジカルコンディションを維持し、試合でチームメートが受けた運動負荷を補うことを目的としている。

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