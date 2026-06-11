動画：ロシェンから世界へ…ケニオニスがW杯のゴールラッシュの幕を開ける

メキシコのFWフリアン・ケニオニスが2026年ワールドカップの初得点を挙げた。 大会初戦で南アフリカ代表を破る得点を挙げ、力強いスタートを切った。

メキシコはグループAに属し、韓国、チェコ、南アフリカと同居する。グループは拮抗しているが、どのチームも序盤から課題山積だ。

得点は前半9分、南アフリカGKウィリアムズのパスミスをMFケニオンスが鋭く拾って決めた。

ケニオニスは素早くボールを奪い、ゴールへ突進。GKが反応できないほどの強烈なシュートでネットを揺らし、スタジアムを沸かせた。この得点はメキシコに早期のリードをもたらした。

この一撃は、彼の万全な準備と状況判断力を示した。メキシコは好スタートを切って会場を沸かせた。

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この活躍は、彼がファン投票で前シーズン「ロシェン」リーグMVPに選ばれた直後のことで、その価値をさらに裏付けた。

また、ケニオニスは昨季ロシェン・プロリーグで33得点を挙げ得点王に輝いた。最終節まで争ったアハリー所属のイングランド人FWイヴァン・トニーを1ゴール差で上回った。

メキシコ代表では23試合目で3ゴール目となり、自身初のW杯ゴールでもある。W杯を最高の形でスタートさせ、早くも注目を集めている。







