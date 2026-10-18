レアル・マドリードは、サンティアゴ・ベルナベウで行われたリーガ・エスパニョーラのセビージャ戦を4-1で大勝した。チャンピオンズリーグでのライプツィヒ戦、そしてバルセロナとのクラシコを控えるマドリードにとって、重要な勝利となった。

レアル・マドリードは、バルセロナとの勝ち点差を縮める必要があるという重圧の下でこの試合に臨んだ。クラブとリーガ・エスパニョーラのハビエル・テバス会長との対立を背景に、緊迫した雰囲気が漂っていた。

ジョゼ・モウリーニョは先発メンバーに変更を加え、出場停止で欠場するヴィニシウス・ジュニオールの代わりに前線にエンドリッキを起用。左サイドにディオマンデ、右サイドバックにバルベルデを配置し、中盤ではジュード・ベリンガムがギュレルとともにプレーし、オーレリアン・チュアメニが入った。

セビージャは序盤から組織的な戦いを見せ、プレッシングと素早い動きでホームチームに対抗しようとしたが、レアル・マドリードは次第に試合を支配。29分、アルダ・ギュレルがディオマンデのパスを受けて見事なシュートを放ち、ボールはクロスバー下に突き刺さって先制点となった。この場面の直前には、セビージャの選手たちが肘打ちを理由にトルコ代表MFの退場を求めるという、議論を呼ぶ判定の場面があった。

前半終了前の37分、キリアン・エムバペが追加点を奪い、マドリードのリードを広げた。ペナルティーエリア内でベリンガムのヒールパスを受けると、GKブラホディモスをかわしてボールをネットに流し込み、レアル・マドリードは2点リードで前半を終えた。

後半もレアル・マドリードは攻撃的なプレッシングを続け、63分、ディオマンデのパスを受けてペナルティーエリア内で倒されて得たPKを、エムバペがパネンカ方式で決めて自身2点目、チームの3点目を記録した。

セビージャも試合に戻ろうと試み、79分にマヌ・ブエノが高い位置でのボール奪取を生かして1点差を縮めた。しかしレアル・マドリードの反撃は早く、82分にディオマンデがペナルティーエリア外から強烈なシュートを放ち、4点目を記録してホームチームの優位を決定づけた。

この勝利でレアル・マドリードは4-1の大勝を収めた。エムバペが2得点で輝き、ディオマンデも1ゴール1アシストで存在感を示した一方、ギュレルの場面をめぐる判定への議論は残った。

マドリードは今、チャンピオンズリーグのライプツィヒ戦、そしてその後に控えるバルセロナとのクラシコという試練に照準を合わせる。