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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

動画：「レアル・マドリードの誇り」、エムバペがバルセロナを現実に引き戻す

バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
スペイン

レアル・マドリードが貴重な勝利

レアル・マドリードは、ラ・リーガ第10節でカンプ・ノウに乗り込み、ホームのバルセロナを2-1で下す貴重な勝利を収めた。キリアン・ムバッペが2ゴールを記録し、白い巨人に重要な勝ち点3をもたらすとともに、首位に立つカタルーニャの宿敵（勝ち点27）との差を3ポイントに縮めた。

この一戦は両チームにとって微妙なタイミングで迎えられた。特にバルセロナは、週半ばにパリ・サンジェルマンに2-4で敗れた後、その借りを返すべくこの試合に臨んだ。一方のレアル・マドリードは首位との差を縮めることを目指していた。もしホームチームが勝利していれば、その差は9ポイントに広がるところだった。

試合は両者とも慎重な入りで始まり、互いにチャンスを作りながらもゴールには結びつかなかった。アルダ・ギュレルが早い時間帯にバルセロナのゴールを脅かし、アンソニー・ゴードンのシュートはGKアンドレイ・ルニンが防いだ。

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また、ラフィーニャは複数の好機を逃した。一方、ハンジ・フリックは29分、チャビ・エスパルトが負傷したため、やむを得ず交代を強いられ、代わってアレハンドロ・バルデが投入された。

前半終了間際の41分、レアル・マドリードが先制した。ディオマンデがクロスをクリアしようとしたボールがジェラール・マルティンに当たって跳ね返り、フランス人FWに当たってゴールに吸い込まれた。

後半、バルセロナは攻勢を強め、61分にラフィーニャが同点に追いついた。ペドリの精巧なパスを受け、ペナルティエリア内からシュートを決めた。

しかしレアル・マドリードは87分に再びリードを奪う。エドゥアルド・カマビンガが素早いカウンターを仕掛け、ボールをムバッペへとつなぐと、ムバッペがこの試合2点目となるゴールを記録した。

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