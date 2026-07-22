セルヒオ・ラモスが自身のインスタグラムのアカウントで、かつてのパリ・サンジェルマンでのチームメイトであるアルゼンチン代表主将リオネル・メッシと抱き合う写真を公開し、大きな議論を巻き起こした。この写真は一見すると本物のように見えた。

しかしその後、フォロワーたちはこれが2026年ワールドカップの決勝後にリオネル・メッシとの瞬間を記録するために人工知能によって生成されたものであることを発見した。

そのため、多くの人々はラモスとメッシの間のこの抱擁は実際には起こらなかったと考えた。しかし、後に公開された映像は、それが本物であったことを示していた。ただし、その瞬間を記録した写真は撮影されておらず、そのため元スペイン代表のスターは、自身のインスタグラムのアカウントで人工知能によって加工された画像を使用したのである。

ラモスのアカウントで使用された画像が加工されたものであることを示したのは、メッシのアルゼンチン代表のユニフォームのデザインに複数の点が見受けられたことだった。

その中でも顕著だったのが、右袖にワールドカップの公式ワッペンがないことであり、加えて背面のデザインが公式のものと一致していなかった。そこには2024-2025シーズンのユニフォームのデザインに似た2本の縦線が現れていたが、現行のユニフォームは1本の太い線を採用している。

また画像では、メッシの名前と背番号の書体に、ワールドカップで採用されている公式の書体ではなく、古い書体が使用されていた。

こうした指摘があったにもかかわらず、この画像は大きな反響を呼んだ。スペインのクラシコの試合で長年にわたり激しく競い合った後、パリ・サンジェルマンでチームメイトへと変わった、ここ20年で最も傑出したスター2人が並んだ象徴的な瞬間を記録したものとして受け止められたためである。

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