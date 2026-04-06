カンプ・ノウに再び希望の火を灯す復帰として、ブラジル人選手ラフィーニャが母国からバルセロナに到着し、カタルーニャのチームに活気と情熱を取り戻した。

この輝かしいウイングは、フランス代表との親善試合中に右膝の腱に重傷を負った後、母国で数日間を過ごし、精神的なエネルギーを充電し、心のバランスを取り戻すために、プライベートジェットで出発した。

ラフィーニャ（29歳）は笑顔と自信に満ちた様子でバルセロナ空港に到着し、専用ロビーからシャトルバスに乗り込んだ。熱心な記者たちの質問にも動じることなく、冷静さを保っていた。

ラフィーニャは負傷により大きな落胆を見せていたため、ハンス・フリック監督は彼の士気を回復させるべく、ブラジルへの渡航を特別に許可していた。

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フリック監督は以前、熱意を込めて次のように語っていた。「今シーズン、彼にとってこれが初めての怪我ではない。FaceTimeで話したが、彼は非常に落ち込んでいた。そこでデコと相談し、ブラジルで家族と数日間過ごし、休息を取ってより強くなって戻ってくるよう許可した。月曜日に戻ってくる予定だ！」

そして、このブラジル人選手は実際にその通りにし、ドイツ人監督が以前に発表した通り、月曜日にバルセロナに合流した。

医療陣の診断ではラフィーニャの離脱期間は約5週間と見込まれているが、バルセロナの関係者全員が1つの大きな目標を掲げている。それは、5月10日にカンプ・ノウで行われるレアル・マドリードとの熱戦「エル・クラシコ」に向けて、このブラジル人スターが万全の状態で臨めるようにすることだ。