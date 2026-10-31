動画:ラフィーニャが驚異の2得点、バルセロナがカンプ・ノウで猛威を振るう

ブラジル代表のラフィーニャがバルセロナのユニフォームで輝きを放ち続けている。ラ・リーガの試合でデポルティボ・アラベス相手に2ゴールを決め、ハンジ・フリック監督率いるチームを牽引。各大会通算で17ゴールに到達した。内訳はラ・リーガで15ゴール、チャンピオンズリーグで2ゴールとなっている。

ラフィーニャが先制点を奪うのにわずか8分しか要さなかった。ペドリが左サイドのフェルミン・ロペスへスルーパスを通すと、フェルミンがペナルティエリア内へ精度の高いクロスを送り込み、ブラジル人FWが素早い飛び出しからこれに合わせてネットを揺らした。

前半終了5分前には、ラフィーニャが再びフェルミン・ロペスのパスを生かし、走り込みながら精度の高いシュートを放って自身とチームにとっての2点目を追加し、この試合で2ゴール目を記録した。

この2ゴールは、ラフィーニャがシンガポールでブラジル代表に合流するための出発を前にしたものだった。今季出場した14試合のうち7試合連続でゴールを決める形となり、エルチェ、アスレティック・ビルバオ、ラージョ・バジェカーノ、フェイエノールト、セビージャ、レアル・マドリード戦での活躍を再現した。