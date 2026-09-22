リオネル・メッシがアルゼンチン代表としての国際舞台での歩みを締めくくる準備を進めている。来る10月6日にベナンとの親善試合が行われることが決まり、39歳を迎えたスターにとって母国のユニフォームを着る最後の一戦になるとの見方が広がっている。

「アディダス」は、この注目の一戦のために特別デザインされたユニフォームを公開した。代表チームでのキャリアの最終章を迎えるメッシに敬意を表し、彼のアルゼンチンとの歴史に結びついた象徴的なモチーフからディテールが着想されている。

ユニフォームの背面には金色の背番号10が入っており、その数字はアルゼンチン国旗にある太陽の中心と重なり合うようにデザインされている。太陽はユニフォームの生地を通しても浮かび上がり、代表チームのアイデンティティと歴史的なキャプテンとしての地位を融合させたデザインとなっている。

この栄誉は、メッシがアルゼンチンとともに残してきた並外れた歩みを背景としたものだ。彼は国際試合に207試合出場し、その間に125ゴールを記録。2022年のワールドカップで母国を優勝へと導いたほか、バロンドールを7度受賞している。

ベナンとの注目の一戦を前に、アルゼンチンは9月30日にボリビア、10月3日にブルキナファソとの2試合の親善試合に臨むが、この2試合にメッシは不在となる。

その後は10月6日に注目が集まる。アルゼンチン代表のユニフォームを着たメッシの待望の登場を見届けるためだ。それはサッカー史上最も偉大な選手の一人にとって、歴史的な時代の終わりを意味する夜となるかもしれない。