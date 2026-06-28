アルゼンチンのリオネル・メッシは、日曜未明に米ダラスで行われたW杯グループ10の試合で、自国代表を3－1でヨルダンに導いた。

レオ・スカローニ監督は、前回オーストリアに勝った先発から9人を入れ替えた。

アルゼンチンの得点はジョバンニ・ル・セルソ、ラウタロ・マルティネス、後半途中出場のメッシが記録。次戦ラウンド32のカーボベルデ戦へ弾みをつけた。

ル・セルソは19分、直接FKで先制。 12分後にはラウタロ・マルティネスがPKで追加点。

後半10分にはヨルダンのムサ・アル・タマリが1点を返した。 しかし80分、リオネル・メッシがフリーキックで3点目を決め試合を決めた。このゴールでメッシは、本大会7試合連続得点を記録し、フランスのフォンテーヌ、ブラジルのジャルジーニョの記録を更新した。



序盤はル・セルソが活躍し、彼がヨルダンのムハンマド・アブ・タハからファウルを受けたことでフリーキックを得て先制点につながった。

ル・セルソは20mの位置から左足で直接フリーキックを蹴り、壁とGKヤズィド・アブ・ライラの逆を突いてネットを揺らした。

マルティネスは至近距離からのシュートがクロスバーに弾かれ、追加点を逃した。その後、レアンドロ・パレデスがヘディングでボールを追おうとした際、ナザール・アル・ラシュダンから頭部に打撃を受け、主審のエステファン・コヴァックスはVARを確認した後、PKを宣告した。

インテル・ミラノのFWはPKを確実に決め、GKヤズィド・アブ・ライラが逆方向に飛び出した隙を突いて、冷静にボールをコーナーに流し込んだ。

後半立ち上がりにマルティネスのロングシュートがポストに阻まれた直後、ヨルダンが1点を返し、2026年大会で初めてマルティネスのゴールを破った。

ヨルダンの得点は、イフサン・ハダッドが右サイドを突破して送ったグラウンダーのクロスを、途中出場のムーサ・アル・タアムリが直接叩き込んだ。

後半60分にはメッシが途中出場。終盤に追加点を奪い、得点者リストに名を連ねた。

ゴールまで25mの距離でファウルを受けたメッシは、自ら直接FKを蹴り、低い弾道で壁を抜け出したシュートはGKヤズィド・アブ・ライラの判断を狂わせネットに突き刺さった。