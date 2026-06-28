動画：ヨルダン代表監督「このような事態が繰り返されるのは恥ずべきことだ。我々に欠けているものはただ一つだ」

ヨルダン代表主将のイフサン・ハダッドは、2026年W杯グループ10最終戦でアルゼンチンに1－3で敗れ大会を去った後、複雑な心境を語った。

試合後の取材では、チームメイトが全力を尽くしたと述べつつ、「もっと良い結果を出せた」と強調した。

またサウジアラビアのスポーツ紙には「正直、セットプレーの戦略を見直すべきだ。同じやり方で失点するのは恥ずべきことだ」と語った。

前向きな面については、「この経験を将来に生かし、神のご加護があれば学びたい。得た自信と気概を、次世代に引き継ぐ」と語った。

アジア選手権とアラブカップで準優勝したヨルダンにとって今回の出場は「結果だけが不足している」と語り、 今は結果が出なかったが、将来は出ると信じている。ヨルダン選手への信頼は厚くなり、新世代が台頭してきた。我々には成長の可能性と才能がある。 セットプレーなどの細かい点を改善し、その他については今後チーム内で話し合う予定だが、アッラーの御許しがあれば、今後は状況がさらに良くなるだろう」と語った。

ヨルダンのサポーターには言葉にできないほど感謝している。彼らはどこでも私たちを応援してくれた。 今日はアルゼンチンサポーターが多くいましたが、それでも皆さんの声は届いていました。 結果については申し訳ないですが、ワールドカップでは全力を尽くし、持てる力をすべて出し切ったと断言します。

さらに、ヨルダン国王や皇太子、ハシミテ家からの精神的な支援も大きいとし、「彼らの後押しが原動力となり、国のために全力で戦えている」と語った。

ヨルダン代表はグループリーグ3試合でオーストリアに1-3、アルジェリアに1-2、アルゼンチンに1-3で敗れ、大会を去った。