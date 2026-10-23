パリ・サンジェルマンのディフェンダーで、かつてバイエルン・ミュンヘンでも活躍したフランス代表のルカ・エルナンデスが、チャンピオンズリーグでのバルセロナ戦4-2の勝利で脚光を浴びた。サイドバックのポジションで目を引くパフォーマンスを見せ、パリの勝利に貢献したうえ、スペインの至宝ラミン・ヤマルとの個人的な火花を散らす場面を生んだ。

エルナンデスは、ヌノ・メンデス（ポルトガル）の不在を利用して出場機会を得た。パリ・サンジェルマンは元来、守備の計算の一環として彼を獲得していたが、彼はそのチャンスを最大限に活かし、今季目覚ましいパフォーマンスを続けるヤマルの脅威を抑えることに成功した。

バルセロナの至宝は、公式戦12試合で10ゴール・10アシストという20の得点関与を記録していたが、エルナンデスの前で大きな苦戦を強いられた。エルナンデスは守備で存在感を示したうえで、攻撃面でもその足跡を残した。

エルナンデスのゴールがヤマルとの火花を散らす

最も際立った瞬間は72分に訪れた。エルナンデスがデジレ・ドゥエの蹴ったコーナーキックを利用し、ヘディングでネットに叩き込み、パリ・サンジェルマンに2-1のリードをもたらした。

しかし、彼のゴールパフォーマンスは何事もなく過ぎ去ることはなかった。ヤマルに近づいて挑発的に肩に触れ、その後バルセロナの至宝の顔に向かって笑いながら離れていったため、ヤマルはフランス人ディフェンダーの振る舞いへの不満を表すような怒りの視線で応じた。

選手間のこの瞬間を捉えた映像はすぐにソーシャルメディア上で拡散され、「X」プラットフォームに投稿されたある動画は400万回以上の再生回数を記録した。フォロワーたちが「殺気立っている」と評したヤマルの視線をめぐって大きな反応が巻き起こった。

この振る舞いはファンの間で論争を呼んだ。一部のフォロワーは、なぜエルナンデスにイエローカードが出されなかったのか疑問を呈し、彼のゴールパフォーマンスはビッグマッチにおける通常の挑発の域を越えていたと指摘した。

ヤマルが敗戦の中でも技術的なひらめきで応える

エルナンデスに守備でマークされていたにもかかわらず、ヤマルは79分に目を引く技術的なひらめきを見せることに成功した。ワレン・ザイール・エムリによるボールのクリアミスを突き、素早くゴールへと突進したのだ。

スペインの至宝はボールを運び、狭い角度から巧みにシュートを放ち、ゴールキーパーのマトベイ・サフォノフの頭上かつクロスバーの下へとボールを浮かせて、最も厳しい状況下でも違いを生み出せる能力を証明した。

しかし、ヤマルのゴールはバルセロナを敗戦から救うには十分ではなかった。パリ・サンジェルマンが4-2で試合を決め、カタルーニャのチームにパリでの今季初黒星を突きつけた。

エルナンデスの守備と攻撃での輝き、ゴール後のヤマルへの挑発、そしてスペインの至宝による技術的なひらめきでの返礼との間で、両者の対決は、パリの勝利で幕を閉じたヨーロッパの夜に視線を奪った最も際立った場面のひとつとなった。

ヤマルが放った「殺気の視線」をめぐる論争は、この意味での見出しを求めている