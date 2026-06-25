モロッコ代表は木曜朝、アトランタで行われたグループリーグ最終戦でハイチに4-2で勝利し、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めた。

試合はハイチが好スタート切り、10分にはレニー・ジョセフのヒールキックをモロッコGKヤシン・ブノがオウンゴールし先制された。

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イラン代表監督は「W杯で不公平な扱いを受けている。エジプト戦は例外になるだろう」と語った。

39分にはアシュラフ・ハキミが同点弾を奪ったが、43分にウィルソン・イシドールに再びリードを許した。

前半終了間際の45+1分にはイスマイル・アル・サイバリが同点とし、2－2で折り返した。

後半には途中出場のスフィアン・ラヒミとヤシン・ジャシムが78分と89分に追加点。決定機をいくつか外したが、4－2で勝利した。

注目の対戦

この結果、勝ち点7でブラジルに次ぐグループC２位で突破。

モロッコはグループ6の1位チームとラウンド32で対戦する。ブラジルは同グループの2位と当たる。

最終節を首位で迎えるオランダが1位を維持すれば、モロッコとの対戦が濃厚。得失点差で2位の日本も勝ち点4で追走している。



