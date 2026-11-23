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U-17モロッコ代表を率いるアフメド・カンタリ監督が、月曜日の夜にドーハのアスパイア・ゾーンで行われた中国戦の後、選手たちを擁護した。カタールで開催中のU-17ワールドカップ、グループH第2節の一戦は2-2の白熱した引き分けに終わった。指揮官は、チームが非常にポジティブなエネルギーを持って試合に臨んだものの、最後は運が味方しなかったと語った。

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モロッコ代表の指揮官は試合後、「アル・カス」のインタビューに応じ、チームはポジティブなエネルギーを持って試合に臨んだが、運に恵まれず引き分けに終わったと語った。そのうえで、チームの最大の目標は大会のラウンド32進出であり、中国戦の引き分けを受けてもその目標は変わらないと強調した。

モロッコはこの試合で2度のビハインドを背負った。中国は開始2分にチャオ・ソンユアンのゴールで先制すると、57分にも同選手が追加点を挙げた。しかしモロッコは64分にジアド・バハがPKを決めて1点を返し、さらに後半アディショナルタイム、90分にラミ・ルジュマニが土壇場の同点弾を叩き込んだ。

モロッコ人指揮官はさらに、選手たちは後半を通して反撃を試み、自分たちのスタイルを押し付けて多くのチャンスを作り出したと説明した。一方で、相手は守備が組織されており、カウンターでスペースを突いてきたという。そして、選手たちは強い気持ちを見せ、試合終了の瞬間まで諦めなかったと強調した。

指揮官は2度のビハインドを背負った後の選手たちの反応に満足している様子だった。ハーフタイムには選手たちに落ち着くこと、サイドを活用すること、ゴール前で集中することを求めたという。それは後半に一部実現し、チームは1点差に詰め寄ると、終了間際に同点に追いついた。

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カンタリ監督は「攻撃陣の意識を変えるために多くの交代を行おうとした。活力のある新たな選手を投入し、少し違った形でプレーしてほしかった。試合終盤に多くのチャンスを作れたので、とても良かったと思う。それがすべてだ。我々はこの勝ち点1にふさわしかったと思う」と語った。

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さらに「これは、我々が決して諦めないということを意味している。この種の大会では、たとえ良いスタートを切れなくても、物事がうまく運ばなくても、強いメンタリティと強い個性が必要だと分かっている。集中を保ち、プレッシャーをかけ続け、プレーし続ける。私が気に入っているのは、我々が一つにまとまり続けていることだ。今夜の勝ち点1はベンチから生まれたもので、それは全選手が当事者であることを示している」と続けた。

この結果、モロッコは勝ち点4でグループH2位をキープ。勝ち点6で首位に立つスペインに続いている。中国は初の勝ち点1を獲得して3位、フィジーは勝ち点0で最下位となっており、モロッコの次ラウンド進出の可能性は高いままだ。

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モロッコは現在、グループステージ第3節、最終節に向けて準備を進めている。多くの計算上、引き分けでも突破は確定する。しかしコーチングスタッフは、勝利を収めて最高の形で勝ち抜け、ラウンド32へと歩みを進めることが目標だと強調している。中国戦で選手たちが見せた精神力、ドーハでの大きな声援、そしてこの世代が大会で上位まで勝ち進めるという指揮官の全幅の信頼を力に変えるつもりだ。