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アル・アハリのセネガル人GKエドゥアール・メンディが、アル・タアウンのモロッコ人FWアブデラザク・ハムダラーのサウジ・ロシュン・リーグの頂点到達を2度にわたって阻み、アフリカ勢同士の攻防を制した。

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アル・アハリは土曜日の夜、ホームにアル・タアウンを迎えた一戦で3-1の勝利を収めた 。試合はジッダのアル・インマ・スタジアムで行われたサウジ・ロシュン・リーグ第13節である。

ハムダラーはアル・タアウン唯一のゴールに間接的に関与した。ペナルティエリア内から送ったクロスがアル・アハリのトルコ人DFメリフ・デミラルの足に当たり、その後もボールは跳ね返り続けて無人のゴール前にいたナディム・バイラミのもとへ。これをバイラミがネットに流し込んだ。

しかし、このモロッコ人FWは自らゴールを奪うことはできなかった。メンディがこの試合で驚異的な活躍を見せ、とりわけハムダラー自身が放った2本の難しいシュートを阻んだからだ。

75分、ハムダラーはメンディと完全な1対1の状況を迎え、かわしにかかった。一度は抜き去ったかに見えたが、セネガル人GKが手を伸ばし、モロッコ人FWの前からボールをかき出した。

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同じ場面はアディショナルタイム3分にも繰り返された。ハムダラーはメンディが守るゴール前でグラウンダーのクロスを受け、左足でシュートを放ったが、セネガル人GKはこの難しいシュートも見事にセーブした。

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メンディの好守により、ハムダラーはプロ化以降のサウジ・ロシュン・リーグで歴代最多得点者に、アル・アハリOBのシリア人FWオマル・アル・ソーマと並んで名を連ねることができなかった。

ハムダラーはロシュン・リーグで通算160ゴールを記録しており、同リーグの歴代得点ランキングで2位につけている。首位は161ゴールのオマル・アル・ソーマで、その差はわずか1点だ。

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このモロッコ人FWは、エドゥアール・メンディを相手にした2度の決定機のうち1つを決めればロシュン・リーグの頂点に立てたが、セネガル人GKの活躍によってその達成はお預けとなった。

一方、この試合ではアル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーが輝きを放った。アル・タアウン相手に2ゴールを挙げ、数々の記録を打ち立てたのである。

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X上のロシュン・リーグ統計アカウントによると、トニーがアル・アハリでリーグ戦7試合連続ゴールを記録したのはこれが初めてとなった。

この7試合で、イングランド人FWは11ゴールを挙げている。2試合に3ゴール近いペースであり、極めて高い数字だ。

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トニーは次節のアル・ファイサリー戦で少なくとも1ゴールを決めれば、昨シーズンに記録した同リーグでの8試合連続ゴールという自身の歴史的な記録に並ぶことになる。

さらに、30歳のトニーは今季のロシュン・リーグでわずか11試合の出場ながら16ゴール目に到達した。これは同リーグ史上前例のない記録である。

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ロシュン・リーグの統計によると、トニーはこれまでリーグ史上最高のスタートを切っていたアル・ヒラルOBのブラジル人FWウェズレイ・ロペスを上回った。ロペスは2012-2013シーズン、11試合で14ゴールを記録していた。

また、アイヴァン・トニーは16ゴールで今季のロシュン・リーグ得点ランキング首位の座を盤石なものにしている。2位につけるアル・ナスルの主将、ポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドの9ゴールに、実に7ゴール差をつけている。