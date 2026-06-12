動画：モロッコ人歌手がW杯開幕を盛り上げる…トロントでノラ・ファティが注目を集める

モロッコ系カナダ人アーティストのヌーラ・ファティが、金曜日のトロント「BMOフィールド」で行われた2026年ワールドカップ開幕式で、カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦直前にパフォーマンスを披露し、世界中何百万人もの人々を魅了した。

約20分の式典には世界的なスターが集まり、ノラ・ファティが公式ソング「サー・サー」を披露。同曲はリリース後、デジタルプラットフォームで広く共有されている。

スタンドを埋めた大観衆の前で息をのむダンスを披露し、音楽とパフォーマンスが融合した東洋と西洋の文化が織りなす光景は、2010年メキシコ大会でシャキーラが魅せたパフォーマンスを思い出させた。

カナダの歴史と文化多様性、特に先住民の遺産を象徴する式典には多くの有名アーティストが登場。イタリア系カナダ人のアリシア・カーラは、クジラやヘラジカの巨大人形に囲まれ開演を飾った。

2018年ロシアW杯で「カップを家に持ち帰れ」を歌ったフランスのラッパー、ヴィジェドリームも登場。ノラ・ファティと音楽プロデューサーのサンゴイと共に「サー・サー」を熱唱し、観客の熱気をさらに高めた。

続いてカナダの歌手マイケル・ブーブレがサム・クックの「Bring It On Home To Me」をソウルフルに歌い、観客を魅了した。

厳粛な空気の中、バイオリニストのアレクサンダー・ガイッチがボスニア・ヘルツェゴビナの国歌を演奏。続いて世界的なスター、アランニス・モリセットがカナダの国歌を歌い上げ、スタジアムは最高潮に達し、競技の幕開けを告げた。

レバノンの新聞「アル・ナハール」によると、1992年にトロントで生まれたノラ・ファティは、 1992年トロント生まれのモロッコ系カナダ人歌手・女優・ダンサーで、2014年のデビュー以来インド映画界で世界的に成功したアラブ系スターの1人。

特に2017年の「ディルバー」は数億回の再生を記録し、ボリウッドで最も有名なダンス曲の一つとなり、インドでのアイコンとしての地位を確固たるものにした。

ヒンディー語、テルグ語、マラヤーラム語など多言語の映画に出演し、 さらにアラビア語、英語、フランス語、ヒンディー語に堪能で、2022年ワールドカップ公式ソング「ライト・アップ・ザ・スカイ」にも参加し、世界中にファンを持つ。