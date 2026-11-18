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試合終了のホイッスルは試合の終わりではなく、新たな騒動の始まりだった。わずか数秒の動画がモロッコのSNSで大きな話題となった。映像には五輪代表監督が教え子に向かって怒鳴る姿が映っており、予選突破の喜びは大きな論争へと変わった。

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モロッコ五輪代表のジャマル・アイト・ベン・イディル監督が、U-23アフリカネイションズカップ予選2回戦第2戦のエチオピア戦終了後に起きた、フアド・ザフワニとの物議を醸した場面について詳細を明かした。

SNS上では、試合終了のホイッスル直後にベン・イディル監督がザフワニを叱責し、面と向かって怒鳴る様子を捉えた動画が拡散された。映像には指揮官の激しい怒りが表れており、試合でのパフォーマンスについて選手を責めているようにも見えた。

モロッコの複数メディアによると、この場面は国内で大きな反響を呼び、監督の振る舞いや選手への接し方に批判が集まった。各メディアはファンの怒りの反応を大きく取り上げている。

ベン・イディル監督はすぐに沈黙を破り、舞台裏で何があったのかを説明した。同時に、重要かつ勝負を分ける試合で求められるプロ意識が欠けていたとして、ザフワニを名指しで批判した。

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指揮官はモロッコメディア『ル・シット・アンフォ・スポール』が伝えたコメントで、次のように語った。「彼のことは3年前から知っているし、たくさん手助けしてきた。愛される人柄で、心から大切に思える選手だからだ。だが、成長してより高いレベルに到達したいのであれば、もっとプロフェッショナルにならなければいけないと理解する必要がある」

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さらに、選手の試合への臨み方を批判し、こう続けた。「これほど大きく重要な試合に、あのような姿勢で臨むことはできないと彼に伝えたし、何度も念を押した。これは受け入れられないことだ」

ザフワニを起用した判断について、ベン・イディル監督は先発から外すこともできたものの、今後の戦いに向けて準備させるため、出場機会を与えることを選んだと説明した。

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「彼を試合に出さないこともできた。だが、この先に備えられるよう、チャンスを与えると決めた。今回の経験から学んだし、後で教訓を引き出すつもりだ」

指揮官はザフワニの振る舞いへの失望を隠さず、チームメイトの何人かはエチオピア戦をスタンドから見守っていたと指摘。そのうえで、成功やタイトル獲得には、代表チーム全員の結束と団結が不可欠だと強調した。

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この点について監督は、タイトルは集団としての取り組みと団結によって勝ち取るものであり、各選手が自分の利益ばかりを考え始めれば成功はあり得ないと述べた。

最後にベン・イディル監督は、戦術面の選択や先発メンバーに関する判断について全責任を負うと明言し、「先発メンバーについては私が決断を下した。それは私の責任であり、私の選択だ。今後も自分が適切だと考える判断を下していく」と語った。

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モロッコ五輪代表は、ラバトのムーレイ・ハッサン・スタジアムで行われた第2戦でエチオピアを5-3で下し、第1戦の勝利も生かして2試合合計6-3で予選の最終3回戦進出を決めた。

モロッコは最終ラウンドでセネガルと対戦する。セネガルは南スーダンを2試合合計3-0で退けている。

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決戦の2試合は2027年3月22日と30日に行われ、第1戦はセネガルのホームとしてダカールで、第2戦はモロッコの首都ラバトで開催される予定だ。