モロッコ代表は木曜朝、アトランタで行われたグループリーグ最終戦でハイチに4-2で勝利し、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めた。

試合はハイチが好スタートを切ると、10分にはレニー・ジョセフのヒールキックをモロッコのGKヤシン・ブノがオウンゴールしてしまい、先制を許した。

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イラン代表監督は「W杯で不公平な扱いを受けている。エジプト戦は例外になるだろう」と語った。

39分にはアシュラフ・ハキミが同点弾を奪ったが、43分にウィルソン・イシドールに再びリードを許した。

前半終了間際の45+1分にはイスマイル・アル・サイバリが同点とし、2－2で折り返した。

後半には途中出場のスフィアン・ラヒミとヤシン・ジャシムが78分と89分に追加点。決定機をいくつか外したが、4－2で勝利した。

注目の対戦

この結果、勝ち点7でブラジルに次ぐ3組2位通過を決めた。

モロッコは、オランダ・日本・スウェーデン・チュニジアが入る第6組の1位チームとラウンド32で対戦する。

最終節を首位で迎えるオランダがその座を維持すれば、モロッコとの対戦が濃厚だ。



