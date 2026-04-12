動画｜モロッコのスター、スウェーデンリーグで初ゴール

日曜夕方のスウェーデンリーグ「3アリーナ」で、カルマルはユルゴディンズに2-3で敗れた。モロッコ代表アシュラフ・ダリも出場した。

アル・アハリ（エジプト）からカルマルにレンタル移籍中のアシュラフ・ダリは先発し、試合の流れに影響を与えた。

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ヨルゴディンズは2分にボー・オスルフ・ヘイグランド、7分にクリスティアン・リャンが連続得点を挙げ、早くも2点のリードを奪った。

しかしカルマーも16分にチャーリー・ローゼンクヴィストが1点を返し、29分にはモロッコ人DFアシュラフ・ダリが同点ヘディングを叩き込んだ。

85分にはクリスティアン・リアンの勝ち越し弾で再びリードを奪った。リアンは後半アディショナルタイム5分、PKを外して追加点を逃した。

ダリはカルマル2試合目で、前節はオウンゴールを献上していた。

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