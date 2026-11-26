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モロッコ代表FWアユーブ・エル・カービ、アルジェリアのスター選手アディル・ブルビナらが、2026年のアフリカ最優秀ゴール賞を争う。

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アフリカサッカー連盟（CAF）は年間最優秀ゴール賞の候補として10ゴールを発表した。受賞ゴールは、来週水曜日にナイジェリアのラゴスで開催予定の表彰式で明らかにされる。

CAFは公式サイトでファン投票を開始しており、表彰式までに最も美しいゴールを選ぶことができる。

2026年の最優秀ゴール賞の候補リストでは、モロッコが存在感を示した。CAFはアユーブ・エル・カービとハキム・ツィエクによる3ゴールを最終候補に選出している。

エル・カービは2ゴールがノミネートされた。いずれもモロッコで開催されたアフリカネイションズカップ2025で決めた見事なオーバーヘッドキックで、1点目は大会開幕戦のコモロ戦、2点目はグループステージ最終節のザンビア戦で生まれたものだ。

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エル・カービのノミネートは、ストライカーとしての彼の最大の強みの一つを示している。ペナルティエリア内で難しいボールを処理し、ゴールに結びつける能力であり、クラブでもモロッコ代表でもその特長ははっきりと表れてきた。

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一方、ツィエクはCAFコンフェデレーションカップのオリンピック・サフィ戦で、ウィダードACの一員として決めたゴールで候補入りを果たした。

ツィエクのノミネートは特別な意味を持つ。このモロッコのスターは、アヤックス、チェルシー、ガラタサライといった名門クラブでプレーするなど、10年以上を欧州で過ごした後、国内リーグに戻ってきたからだ。

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CAFが発表したリストには、アルジェリア代表のスター、アディル・ブルビナがコンゴ民主共和国戦で決めたゴールも含まれている。終盤に放った弾丸シュートがネットに突き刺さり、アルジェリアに勝利をもたらした一撃だ。

リストにはCAF主催の4大会からゴールが選ばれており、アルジェリアのもう一人の選手ジネディーヌ・フェルハト、南アフリカのオーブリー・モディバとテボホ・モコエナも候補に名を連ねている。

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さらに、女子アフリカネイションズカップ2026からも3ゴールが選ばれた。カメルーンのグレース・メンドゥアとマイファ・ニジョ、アルジェリアのマリン・ダフールによるゴールだ。

アフリカ最優秀選手賞は5人が候補に

関連して、CAFは2026年のアフリカ最優秀選手賞の最終候補5人を発表し、賞レースを盛り上げている。アフリカネイションズカップ2025決勝での両国の白熱した対戦の余波が続くなか、候補はモロッコとセネガルの選手が占める形となった。

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リストにはモロッコ代表から3人、セネガル代表から2人が名を連ねた。CAFはアクラフ・ハキミ、ブラヒム・ディアス、イスマエル・サイバリ、そしてサディオ・マネとパペ・ゲイェを、アフリカ大陸で最も重要な個人賞の候補に選んだ。

正式発表は昨日水曜日、CAFの公式サイトで行われた。当初10人だった候補リストは、評価対象期間にクラブと代表チームで示したパフォーマンスと貢献に基づき、わずか5人に絞り込まれた。

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CAFは来週水曜日に開催予定の年間表彰式で受賞者を発表する予定だ。