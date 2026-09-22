コメディ俳優のカルロス・ラトレが、番組「エル・オルミゲロ」の視聴者の視線を釘付けにした。ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、マドリードダービーでレアル・マドリードがアトレティコ・マドリードに1対2で敗れた後に開いた物議を醸す記者会見からわずか数時間後、彼がモウリーニョに扮して風刺のものまねを披露したのだ。

番組は「今日はモウリーニョのそっくりさんがいます。カルロス・ラトレです」と紹介したうえで、ラトレがポルトガル人指揮官の姿で登場し、彼の数々の振る舞いや発言を風刺的なスタイルで再現してみせた。

コーナーの中で、ラトレはダービーの試合における審判の判定をめぐるモウリーニョの発言を茶化し、コミカルなものまねの流れの中で、アトレティコ・マドリードの選手にレッドカードが提示されるべきだったと見なされるタックルの映像を紹介した。そして話しながらレッドカードを掲げてキャラクターの演技を続けた。

ラトレはホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラの一件にも触れ、バルセロナに対するモウリーニョのよく知られた姿勢を風刺的かつ誇張した形で演じた。

また、このコメディ俳優は、2011年のティト・ビラノバとのモウリーニョの有名な出来事も再現し、番組出演者の一人とともにそのハプニングをコミカルに演じたうえで、物議を醸すポルトガル人指揮官の出来事への対処スタイルから着想を得た数々のジョークでコーナーを締めくくった。

ラトレの登場は、モウリーニョがマドリードダービー後に開いた記者会見からおよそ24時間後のことであり、試合中のポルトガル人指揮官の発言や振る舞いを「エル・オルミゲロ」の画面上で風刺のネタへと変えるものとなった。