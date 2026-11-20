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8連勝、クラシコでの勝利、ヨーロッパでの全勝、そして主力選手の相次ぐ契約延長。レアル・マドリーではすべてが完璧に見える。ただ一つ、決して満足することを知らないジョゼ・モウリーニョの機嫌を除いては。

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誰もがチームは穏やかで祝福ムードに包まれていると予想していたなか、ポルトガル人指揮官は直近のトレーニングセッションで激しい怒りを爆発させた。練習の準備が遅いとしてコーチングスタッフを厳しく批判し、その場に居合わせた選手や記者たちを驚かせた。

『AS』が練習で捉えたところによると、モウリーニョは長く待つことなく、ピッチや用具が定刻までに準備できていないことへの不満を大声で表明。たとえチームが勝利を重ねていても、自分のチームに気の緩みが入り込む余地はないという明確なメッセージを全員に送った。

すぐさま他のスタッフたちはすべての作業を放り出し、選手や記者たち、そして何よりも、まったく冗談を言っている様子のない指揮官の視線を浴びながら、可能な限り急いで練習の準備に取りかかった。

この出来事の後、練習はその他の問題もなく通常どおり続けられた。しかし、この日最も印象に残ったのはゴールやテクニックではなく、シーズンで最も好調な時期でさえ変わることのないモウリーニョの要求の厳しさだった。

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レアル・マドリーを再び頂点に導くためにスペインへ戻ってきた指揮官は、まったく変わっていない。完璧以外は受け入れず、たとえ結果がポジティブであっても、怠慢があると感じれば誰であろうとためらわずに叱責する。

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レアル・マドリーは現在、最高の時期の一つを過ごしている。全コンペティションで8連勝を達成し、ヨーロッパでは完璧な成績を維持し、クラシコも制した。さらにここ数日でティボー・クルトワ、オーレリアン・チュアメニ、アルダ・ギュレルらが契約を延長しており、ドレッシングルーム内の安定ぶりを明確に示している。

だが、モウリーニョのもとでは、今季最高の状態にあろうと、ライバルたちが大きな勝利を祝っていようと関係ない。叱責が必要となれば、彼は一瞬たりともためらわないのだ。

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スペイン復帰後、彼が相変わらずであることを示したのは今回が初めてではない。ポルトガル人指揮官は勝ち点3を逃すたびに周囲に言いたいことを口にしてきた。マドリード・ダービーでの敗戦後、ワンダ・メトロポリターノで見せたプリンターの一幕は今季の彼を象徴する場面だったが、それが唯一というわけではない。

チームのパフォーマンスが芳しくないときに審判の判定に頻繁に不満を述べるのも彼の特徴の一つだ。いつも「ネグレイラ」という言葉を言い訳に用いており、物事がうまくいかないたびにポルトガル人指揮官がそうするのは、もはや予想どおりのこととなっている。

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しかし今は状況がまったく違う。8連勝を達成し、チームは絶好調だ。それでもモウリーニョが今回怒ったのは、敗戦のためでも判定のためでもなく、練習の準備が迅速に整わなかったためだった。

この出来事は些細なものではあるが、モウリーニョのメンタリティを雄弁に物語っている。彼は大きな勝利は小さなディテールから生まれ、練習での気の緩みはやがて試合での気の緩みにつながりかねないと信じる指揮官だ。だからこそ、たとえチームが最高の日々を過ごしていても、一切の緩みを許さない。

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結局のところ、モウリーニョのメッセージは全員に届いたようだ。レアル・マドリーでは勝つだけでは足りない。ピッチの内外で、一分一秒たりとも手を抜かず、真剣さと規律をもって取り組みながら勝たなければならないのだ。