動画：メンディ「サウジアラビア代表はW杯で遠くまで進むだろう。ただ、対戦は避けたい」

アル・アハリのGKエドゥアルド・メンディ（セネガル代表）は、水曜未明の親善試合後にサウジアラビア代表を称賛し、2026年ワールドカップ本大会での再戦は避けたいと語った。

この試合は、2026年W杯（米・加・墨共催）前最後の親善試合で、サウジアラビア代表はセネガル代表と0-0で引き分けた。

試合後、MBC 1の番組「ナディーナ」のインタビューでメンディは「準備キャンプの締めくくりとして良い試合だった。引き分けは良い結果だ」と語った。

「非常に強力なチームと対戦した。新監督の下、ボール支配でも優れており、前半だけで2、3点は取られてもおかしくない内容だった」と振り返った。

「サウジアラビア代表は強いチームだ。自信を持てば好結果を残せるだろうと伝えた。彼らの健闘を祈っており、大会では対戦しないことを願っている」と語った。

また、「サウジアラビア代表には兄弟のような選手たちがいる。彼らは大会で遠くまで勝ち進む潜在能力を持っている」と結んだ。

サウジアラビアは7度目の本大会出場。グループHにはスペイン、ウルグアイ、カーボベルデがおり、来週火曜未明にラテンアメリカ勢と初戦を迎える。

一方、セネガルはグループ9でフランス、ノルウェー、イラクと対戦し、火曜日にフランス代表と初戦を迎える。