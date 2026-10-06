ノバク・ジョコビッチが北京テニスの決勝に劇的な形で進出した。準決勝でロシアのダニール・メドベージェフが観客にボールをぶつけて失格となる、試合をセルビアのスターの勝利へと導いたシュールな出来事が起きたことによるものだ。

現在世界ランキング11位のジョコビッチは、2時間30分に及ぶ対戦の末、7-5、5-3とリードしていたところ、世界ランキング5位のメドベージェフが観客席に向けてボールを放ち、それが一人のファンの顔に当たった。そのファンは手当てを受けるため席を離れることとなり、その後ロシア人選手の失格が決定された。

これによりジョコビッチは中国の首都での決勝進出を7度目とし、同大会での完璧な記録を維持。北京での連勝記録を33試合に伸ばした。

この新記録は、ジョコビッチが昨日、スペインのラファエル・ナダルが持つ記録を超えたことによるもので、ナダルはローラン・ギャロスでの初戦において31連勝を達成していた。これによりセルビアの選手は、オープン化時代における単一大会での出場開始時からの最長連勝記録の保持者となった。

ジョコビッチは決勝で、世界ランキング9位のオーストラリアのアレックス・デ・ミノールと対戦する。デ・ミノールは、世界ランキング34位のポーランドのフベルト・フルカチが6-4、3-2とリードされていた状況で棄権したことにより決勝進出を果たした。

ジョコビッチとデ・ミノールの対戦はこれが5度目で、直接対決ではセルビアの選手が3勝で上回っている。また、ジョコビッチは2024年のウィンブルドン準々決勝での対戦前にも、このオーストラリアの選手の棄権によって恩恵を受けている。